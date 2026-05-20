Scene incredibile într-un tribunal din Brooklyn! Un bebeluș s-a născut chiar în sala de judecată. Cazul a stârnit revoltă în Statele Unite

Cazul șocant al unei femei care a adus pe lume un copil într-un tribunal din Brooklyn provoacă reacții puternice în Statele Unite. Avocați, activiști și politicieni spun că o serie de greșeli făcute de poliție, procurori și autorități au dus la o situație „inumană și rușinoasă”.

Samantha Randazzo, femeia de 33 de ani care a născut într-o sală de judecată din New York, se afla în custodia poliției în momentul în care a intrat în travaliu. Avocați din oficiu, organizații pentru drepturile civile și mai mulți parlamentari americani susțin acum că tragedia putea fi evitată și cer investigații urgente împotriva mai multor instituții.

Acuzată pentru infracțiuni minore

Potrivit poliției, Samantha Randazzo a fost arestată joi seară, în jurul orei 18:00, după ce ar fi fost găsită pe acoperișul unei clădiri din Brooklyn având asupra sa droguri. Femeia a fost acuzată de posesie de substanțe interzise și încălcarea proprietății, infracțiuni considerate minore în statul New York.

Avocații susțin că aceasta ar fi trebuit să primească doar o citație și să nu fie ținută în arest, însă poliția a invocat un dosar mai vechi din 2023 pentru furt și spargere.

În jurul orei 03:30 dimineața, femeia le-ar fi spus ofițerilor că este însărcinată și că se simte rău.

Dusă la spital și readusă în tribunal

Randazzo a fost transportată la Coney Island Hospital, însă a fost externată în jurul orei 20:00 și dusă înapoi la centrul de detenție din Brooklyn. Câteva ore mai târziu, în timpul audierii de noapte, femeia a început să aibă contracții puternice chiar în sala de tribunal.

Avocata Jen Kovacs, prezentă în sală, a declarat că Samantha Randazzo a rămas pe bancă încătușată în spate în timp ce starea ei se agrava. Aceasta a declarat:

„M-am simțit extrem de revoltată pentru această femeie și pentru lipsa de demnitate și respect pe care a primit-o la fiecare pas.”

Un bebeluș s-a născut chiar în sala de judecată

Potrivit martorilor, în jurul orei 23:30, ofițerii de tribunal au realizat că femeia este în travaliu. Un ofițer numit Robert Winckler a cerut intervenția ambulanței și a început să evacueze spectatorii din sală. Judecătorul și stenograful ar fi rămas însă în încăpere.

Ofițerul a cerut mănuși, prosoape și foarfece, iar până la sosirea medicilor au trecut peste 20 de minute, potrivit avocaților. În acest timp, Robert Winckler a asistat nașterea băiețelului.

Surse din tribunal susțin că bebelușul nu respira inițial, iar ofițerul i-ar fi făcut compresii ușoare și l-ar fi învelit în tricouri pentru a-l încălzi până la sosirea echipajului medical.

Autoritățile și avocații se contrazic

Reprezentanții tribunalului au transmis că ofițerii „au acționat rapid și profesionist pentru a proteja viața tuturor persoanelor implicate”. Aceștia susțin că femeii i-au fost scoase cătușele imediat ce s-a constatat că este în travaliu.

În schimb, avocații și activiștii spun că problema reală este faptul că tribunalul nu avea personal medical prezent pentru o astfel de urgență.

„Sălile de arest preventiv au devenit locuri unde oamenii mor în cătușe și femeile nasc în cătușe”, a declarat Lisa Ohta, președinta UAW Local 2325.

Se cere schimbarea legii în New York

Cazul a reaprins dezbaterea privind tratamentul femeilor însărcinate aflate în custodia autorităților.

Senatoarea Julia Salazar promovează un proiect de lege care ar interzice folosirea cătușelor asupra femeilor aflate în travaliu și timp de opt săptămâni după naștere, cu excepții limitate. Aceasta a declarat:

„Ce i s-a întâmplat doamnei Randazzo este inuman și rușinos. La nouă luni de sarcină, nu există niciun motiv pentru care să fie încătușată și adusă în tribunal pentru acuzații atât de minore.”

Un caz care a șocat America

Incidentul a provocat reacții puternice în presa americană și a readus în atenție problemele legate de sistemul judiciar și de condițiile din centrele de detenție din New York.

Avocații spun că situația putea fi evitată în mai multe momente și acuză un „lanț de eșecuri” din partea poliției, procurorilor, spitalului și administrației tribunalului. Avocata Jen Kovacs a mai declarat:

„M-am simțit atât de furioasă. Pentru că totul putea fi prevenit.”

