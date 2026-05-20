Decizia care l-a salvat pe Cosmin, logodnicul Georgianei. Tânăra și prietena ei sunt căutate sub dărâmăturile unei clădiri din Germania care a explodat

Luni după-amiază, (18 mai) în centrul vechi al orașului Görlitz (Saxonia) a explodat o clădire cu apartamente de vacanță. După explozie, cinci persoane au fost date inițial dispărute, printre care două românce (25 și 26 de ani). Cosmin, iubitul uneia dintre tinere, a supraviețuit miraculos dezastrului.

Puțin mai târziu s-a aflat că doi muncitori din Polonia, care erau dați inițial dispăruți, se aflau încă pe drum în momentul exploziei. Astfel, au scăpat întâmplător de dezastru. Celelalte trei persoane, printre care două femei din România, Georgiana (25 de ani) și verișoara ei, Simona (26 de ani) și un german de origine bulgară (48 de ani), se pare că se cazaseră deja în camerele lor când clădirea a explodat și s-a prăbușit, în jurul orei 17:30.

Cosmin, iubitul Georgianei, a scăpat miraculos

Echipele de intervenție lucrează fără încetare, totuși, scurgerea de gaz îngreunează operațiunile. De la momentul exploziei, salvatorii încearcă să ajungă la persoanele care ar putea fi îngropate sub dărâmături. Trebuie să acționeze cu prudență, deoarece gazul continuă să se scurgă, motiv pentru care pompierii nu pot folosi echipamente grele.

„O scânteie și ar putea avea loc o altă explozie”, a declarat un salvator implicat în operațiune. Conform informațiilor din presa germană, robinetul de închidere se află sub dărâmăturile clădirii. Deoarece echipele de intervenție nu pot ajunge la robinet, pompierii și salvatorii încearcă în prezent să deschidă strada James-von-Moltke pentru a tăia conducta principală.

Cosmin, logodnicul Georgianei, privește cu teamă locul accidentului. Sub dărâmături se află prietena lui, Georgina R. (25 de ani), și verișoara acesteia, Simona M. (26 de ani). Cei trei se cazaseră în clădire chiar în ziua exploziei și intenționau să petreacă câteva zile de concediu.

El a supraviețuit miraculos exploziei deoarece a ieșit din clădire cu puțin timp înainte pentru a cumpăra medicamente pentru Georgiana. De la momentul exploziei, Cosmin stă lângă clădirea prăbușită și speră că logodnica lui este în viață sub dărâmături. Cei doi aveau planuri de viitor, iar în vară urmau să se căsătorească.

„Voiam să ne căsătorim la vară. Am petrecut câteva zile de vacanță aici. Pentru că Georgina avea dureri de cap, am părăsit apartamentul de vacanță pentru a cumpăra medicamente. Am mers 20 de secunde, apoi am auzit explozia în spatele meu”, a spus Cosmin pentru presa străină.

