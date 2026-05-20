Georgiana e căutată sub dărâmăturile unei clădiri din Germania care a explodat. Tânăra de 25 de ani era în vacanță cu logodnicul și o prietenă

„Sper să mai fie în viaţă”

Două turiste românce aflate în vacanţă în Germania sunt de negăsit de două zile după ce clădirea unde erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii provocată de o scurgere de gaze. Tinerele sunt căutate printre ruine de peste o sută de salvatori şi de câini special antrenaţi pentru misiuni de salvare.

Cu fiecare minut care trecere, șansele ca româncele să fie găsite în viață scad. Georgiana şi Simona, tinerele de 25, respectiv 26 de ani, au ajuns în Germania luni, 18 mai. Veniseră în vacanţă în Gorlitz, iar alături de ele era și logodnicul Georgianei, Cosmin.

La momentul exploziei, tânărul nu se afla în clădire. Acum tot ce poate face este să se roage ca salvatorii să îi găsească logodnica în viață. Cei doi urmau să facă nunta în această vară.

„Sper să mai fie în viaţă. Dar cred că şansele sunt de unu la sută. Am ieşit din casă pentru câteva minute, iar apoi am auzit o explozie. Suntem împreună de 10 ani. Ce mai pot să spun?”, a declarat Cosmin, iubitul Georgianei, potrivit Observator.

De două zile, cele două tinere sunt căutate fără oprire. 140 de pompieri şi câini special antrenaţi controlează centimetru cu centimetru zona. Echipele lucrează minuțios, fără să folosească utilaje grele, care ar putea provoca o nouă explozie, din cauza conductelor secționate.

