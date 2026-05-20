Ramona Olaru, prima reacție după ce Steve Ant s-a cuplat cu Alina Oprea: ”Nu mai da șanse peste șanse tuturor săracilor mintal!”

Ramona Olaru pare să nu prea aibă noroc în dragoste. Ultima sa relație, cea cu Steve Ant, s-a destrămat rapid, iar artistul deja și-a găsit o nouă iubită. S-a afișat alături de noua parteneră, iar Ramona Olaru nu a rămas indiferentă. Cum a reacționat matinala de la Antena 1 după ce Steve Ant și-a oficializat relație?

După câteva eșecuri în dragoste, Ramona Olaru părea că și-a găsit fericirea alături de Steve Ant, un artist de origine greacă, stabilit de mai mulți ani în România. Însă, se pare că relația celor doi totuși nu a fost menită să reziste și au ajuns la despărțire.

Mai mult, cântărețul deja a trecut la capitolul următor și s-a afișat alături de noua iubită. Cea care îi aduce acum zâmbetul pe buze este Alina Oprea, fostă concurentă Desafio.

Cum a reacționat Ramona Olaru după ce Steve Ant și-a oficializat noua relație

Ei bine, Ramona Olaru pare că nu a rămas indiferentă după ce fostul iubit și-a oficializat noua relație. Acesta a transmis în mediul online mai multe mesaje cu subînțeles, care par să aibă o direcție clară. Recent, matinala s-a filmat în mașină, iar descrierea de care a însoțit clipul pare destul de sugestivă.

„Dacă ați ști voi ce bine vă așteaptă când credeți că lumea s-a prăbușit… Nu mai da șanse peste șanse tuturor săracilor mintal!”, a fost mesajul Ramonei Olaru.

Mulți au interpretat acest mesaj ca pe o săgeată directă la adresa lui Steve Ant, iar ulterior matinala de la Antena 1 chiar a părut că a confirmat acest lucru. În comentarii, un internaut a transmis un mesaj despre cântăreț, iar Ramona Olaru a răspuns.

„Măi fată dragă, puteam să pun pariu că băiatul cântăreț se afișează cu tine pentru a se face cunoscut. Era un neica nimeni până să îl bagi tu în seamă. Capul sus și trăiește frumos!”, a fost unul dintre comentariile de la postarea Ramonei Olaru. „Capul e mereu sus!”, a fost și răspunsul Ramonei Olaru.

Mai mult, matinala de la Antena 1 pare că este în formă, iar postările cu direcție curg în mediul online. Într-o altă postare de la pilates, Ramona Olaru a venit cu un alt mesaj cu direcție care pare că se adresează atât lui Steve Ant, cât și noii sale iubite.

„Dacă tot vă uitați, vă rog să-mi numărați și ouăle”, a mai scris Ramona Olaru, în mediul online.

