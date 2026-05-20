Ramona Olaru se pregătește pentru un nou job? Ce cursuri face asistenta de la Neatza

Ramona Olaru pare că nu pierde timpul după despărțirea de Steve Ant. În timp ce artistul se afișează deja cu noua lui cucerire, asistenta de la „Neatza” pregătește schimbări importante în viața ei.

Șatena, care apare de ani buni pe micile ecrane la Antena 1, și-a surprins recent fanii după ce a anunțat că s-a apucat de cursuri de actorie. Motivul? Asta rămâne un mister! Unii spun că vrea să devină și mai bună în fața camerelor, poate chiar la cererea producătorilor de la „Neatza”, în timp ce alții glumesc că blondina își perfecționează talentul pentru a cuceri și mai ușor bărbații.

Ramona Olaru face schimbări

Cert este că Ramona Olaru a ales școala de actorie deținută de cunoscuții actori români: Dragoș Bucur, Dorian Boguță și Alexandru Papadopol. Din filmări reiese că se descurcă de minune și ca actriță și că are șanse mari să o depășească pe Julia Roberts dacă se ține de treabă.

Fosta iubită a lui Steve Ant nu a avut deloc un drum ușor până să ajungă în platoul „Neatza”. Blondina a povestit cum a pornit de jos și cum a fost refuzată chiar la primul casting pentru emisiunea lui Răzvan Simion și Dani Oțil.

Ea a mărturisit că, pe vremea când era studentă, visa deja la televiziune și urmărea atent tot ce făceau cei doi prezentatori. În momentul în care a văzut că își caută o nouă vecină pentru emisiune, Ramona Olaru s-a înscris imediat, fără să stea prea mult pe gânduri.

Doar că lucrurile nu au mers exact cum spera. Deși a fost chemată la casting, Ramona nu a fost aleasă. Cu toate acestea, se pare că a reușit să îi impresioneze suficient cât să rămână în atenția echipei de la Antena 1.

„Dacă derulăm puțin mai mult, am cam făcut ucenicia la Super Bingo Metropolis! În anul 2013 eram la facultate, iar băieții își căutau o nouă vecină și m-am înscris, neașteptând neapărat să fiu sunată! Dar am fost… Nu m-au ales pe mine, însă am făcut impresie bună și am rămas în contactele lor, oarecum! La scurt timp, am fost sunată pentru Super Bingo, abia apoi a venit și partea cu „Prietenii de la 11. Apetitul mi-a fost deschis de către băieți, când i-am văzut prima dată pe post la Național… Mă vedem mereu pe lângă ei pe platou și încercam să îmi dau seama cum ar trebui să intru în TV”, a povestit Ramona Olaru.

Cum a ajuns asistentă la „Neatza”

După perioada de la „Super Bingo Metropolis”, Ramona Olaru a continuat să tragă tare pentru locul pe care și-l dorea în televiziune. Aceasta a spus că nu s-a speriat niciodată de provocări și că a învățat din mers tot ce înseamnă televiziune.

Mai mult, asistenta de la „Neatza” a recunoscut că Răzvan Simion și Dani Oțil au avut un rol important în evoluția ei și au ajutat-o enorm să se adapteze în fața camerelor.

„Am fost susținută și învățată de la început atât de Răzvan, cât și de Dani. Dar și de Miki, regizorul de platou, care a avut cea mai mare încredere în mine, și bineînțeles de doamna Elena, producătoarea emisiunii. Dar cel mai important, de la Răzvan am învățat mereu să fiu o lady și să mai las satul puțin în urmă când e nevoie, iar Dani are un mod foarte bun de a mă învăța tehnici de televiziune”, a mai dezvăluit Ramona.

