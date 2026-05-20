Ce a auzit Emily Burghelea de la un preot a lăsat-o mască. Vizita la mănăstire s-a transformat într-un moment pe care nu-l va uita prea curând

Viața lui Emily Burghelea pare să se transforme tot mai mult într-o poveste de familie desprinsă dintr-un film. De curând, influencerița a primit o informație care a luat-o prin surprindere. Aflată la o mănăstire, un preot i-a spus că va avea 7 copii. Știm deja că vedeta este mămica a 3 micuți, iar în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ne-a povestit că ideea de a avea o familie și mai numeroasă nu o sperie deloc. Ba dimpotrivă, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, iar bucuria ar fi și mai mare cu 7 copilași în casă.

Dintotdeauna influencerița a vorbit despre maternitate într-un mod surprinzător de relaxat pentru o mamă cu trei copii. Dacă la început recunoștea că trecerea de la zero la un copil a fost cea mai grea etapă, acum spune că totul a devenit aproape „floare la ureche”. Iar exact această lejeritate îi face pe mulți să creadă că ideea unui al patrulea copil nu doar că există, ci este deja discutată în familie. Dar până la 7 e cale lungă. Însă nu imposibilă! Emily Burghelea e de părere că bucuria ar fi infinit mai mare cu 7 copilași în casă!

Emily Burghelea: „Viața cu 3 copii e superbă, iar cu 7 cu siguranță se dublează bucuria”

Influencerița a mărturisit că experiențele anterioare au făcut-o să creadă tot mai mult că un copil vine atunci când este menit să vină, nu atunci când părinții își planifică perfect momentul.

Cred cu tărie că dacă Dumnezeu ne îngăduie să avem mulți copii, cu siguranță vom avea! Oricât de mult ne dorim noi să fim în control, adevărul este că doar Dumnezeu decide, mai ales când vine vorba despre copilași! ❤️ Avem deja 3 îngerași și viața alături de ei este minunată, ne descurcăm din ce în ce mai bine, iar la Elisabeta totul pare o joacă acum! Mereu am spus, trecerea de la 0 la 1 este foarte complicată! De la 1 la 2 devine deja mai simplu, iar de la 2 la 3 este floare la ureche! Socoteala de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg! Țin bine minte că la Damian ne-am dorit extrem de mult să mai avem un copilaș, am încercat câteva luni bune, apoi, când am zis amândoi: „Cum o vrea Dumnezeu!”, și am lăsat lucrurile la voia întâmplării. Nu a trecut mult și am primit marea veste, care ne-a surprins complet, exact când ne așteptam mai puțin! La Elisabeta nu ne așteptam absolut deloc, a fost o adevărată surpriză pentru noi și cea mai mare bucurie! Așadar, copiii vin când este momentul, nu când îi plănuim noi! Oricât de mult am vrea să planificăm asta…este o minune care se întâmplă și care prinde viață ușor, ușor în pântecele mamei. Sincer, mă văd mămică de mulți copii, mi se potrivește mănușă acest rol, iar cea mai frumoasă parte este atunci când îți dai voie să fii și tu copil, alături de ei! Când ieșim în parc și ne jucăm împreună, îmi retrăiesc copilăria și îmi dau voie să mă joc, îmi dau voie să alerg, îmi dau mereu cea mai bună energie și adoră că pot să fiu copilăroasă exact ca ei! Viața cu 3 copii e superbă, iar cu 7 cu siguranță se dublează bucuria, a declarat Emily Burghelea pentru CANCAN.RO.

Emily Burghelea: „Lui Damian i-ar prinde bine un partener de joacă”

Inclusiv cei mici par încântați de ideea unei familii și mai numeroase. Emily a povestit că i-a întrebat recent pe Amedea și pe Damian dacă își mai doresc frați. Răspunsurile au venit imediat și au fost cât se poate de sincere: Amedea ar mai vrea o surioară, iar Damian spune că și-ar dori un frățior, ca să aibă și el cu cine să se joace, având în vedere că este singurul băiat dintre două fete.

Chiar ieri i-am întrebat pe amândoi, și pe Amedea, și pe Damian, dacă își mai doresc sau nu frați. Amedea a spus clar că mai vrea doar dacă mai vine o surioară, iar Damian a zis că ar mai vrea și el un frățior, să aibă și el cu cine să se joace, că avem 2 fetițe și un singur băiețel, deci i-ar prinde bine un partener de joacă! 🤣 Real vorbind, nu știu dacă aș putea sau nu s-o mai iau iar de la capăt acum, abia am născut, nu au trecut nici măcar 7 luni, cred că am nevoie de o pauză! Dar, așa cum am spus… cum vrea Dumnezeu! Suntem deschiși! Acum, după vizita la mănăstire, cu atât mai mult! Cel mai dificil pentru mine este să organizez totul astfel încât să pot să le fac mereu pe toate! Se spune că 10 minute de organizare salvează 10 ore de dezorganizare, așa că mereu trebuie să acord timp acestui aspect și mereu trebuie să fac programul tuturor foarte bine pus la punct, astfel încât să ne iasă toate, iar pentru mine asta este cea mai mare provocare, pentru că, de fel, din fire, sunt destul de dezorganizată. Cred că cea mai mare provocare pentru mămici este să găsească echilibrul și să împartă timpul astfel încât să le facă pe toate, a mai adăugat vedeta.

