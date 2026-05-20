Jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariu. Ce spun despre banii pe care îi primesc lunar

De: Emanuela Cristescu 20/05/2026 | 14:27
Tot mai mulți angajați români merg la muncă doar din obligație, nu din plăcere. Salariile care nu mai fac față scumpirilor au ajuns să îi împingă pe angajați spre o decizie radicală: schimbarea locului de muncă. Un nou sondaj realizat de rețeaua wherewework în mai multe țări din Europa Centrală și de Est arată că România fierbe la capitolul nemulțumiri financiare.

Jumătate dintre respondenții români (52%) spun clar că nu sunt mulțumiți de banii pe care îi câștigă lunar. Aproape 20% recunosc că sunt foarte nemulțumiți de salariu, iar 32,8% spun că sunt doar parțial mulțumiți de venituri. La polul opus, doar 20,6% spun că sunt mulțumiți de salariul lor, în timp ce 27,3% au ales varianta neutră.

Jumătate dintre angajați sunt nemulțumiți de salariu

Situația devine și mai tensionată când vine vorba despre comparațiile cu piața. Mulți dintre români au impresia că sunt plătiți sub nivelul colegilor cu experiență similară, iar lipsa transparenței salariale îi face și mai suspicioși.

„Datele din România spun o poveste despre presiune lentă. Jumătate dintre angajați sunt nemulțumiți, mai mult de jumătate sunt deschiși să plece, iar conversația despre inteligența artificială se întâmplă peste tot, cu excepția comunicării formale din HR. Angajatorii care recunosc ceea ce echipele lor știu deja, că relația de muncă s-a schimbat, vor păstra talentele care definesc următorul deceniu”, a declarat Costin Tudor, CEO wherewework Group.

Salariu

Românii spun că salariile nu mai țin pasul cu realitatea din magazine și cu facturile care cresc de la o lună la alta. Aproape jumătate dintre cei chestionați susțin că puterea lor de cumpărare a scăzut serios în ultimul an.

Cea mai mare presiune vine din diferența uriașă dintre salarii și costul vieții. Mulți recunosc că banii abia le mai ajung pentru cheltuielile de bază, iar ratele și datoriile au devenit o adevărată povară. În special cei care au credite făcute prin programe precum „Prima Casă” spun că majorările ratelor i-au lovit direct în buget.

Mulți vor să își schimbe jobul

Sondajul mai arată că foarte puțini români se simt cu adevărat confortabil financiar. Cei mai mulți spun că trăiesc decent doar dacă sunt extrem de economi. Soluția pare să fie una singură: plecarea. Aproape 60% dintre angajați spun că iau în calcul schimbarea jobului în următoarele luni. Un sfert dintre ei caută deja activ alt loc de muncă.

Motivul principal? Salariul. Pentru cei mai mulți, un venit mai mare este suficient pentru a-și face bagajele și a pleca fără prea multe regrete. Stabilitatea, programul flexibil sau atmosfera de la birou contează și ele, dar banii rămân problema care îi macină pe cei mai mulți români.

Pe lângă stresul financiar, mulți angajați sunt tot mai preocupați și de inteligența artificială. Unii o văd ca pe un ajutor care le poate ușura munca, în timp ce alții se tem că AI-ul le-ar putea schimba complet joburile sau chiar lua locul în anumite domenii, mai ales în industriile creative și de conținut.

