Cine sunt bugetarii care pot primi salarii cu 40% mai mari. Statul pregătește schimbări

De: Emanuela Cristescu 18/05/2026 | 11:02
În timp ce România strânge cureaua, iar mii de bugetari se tem de concedieri și tăieri, o categorie de angajați de la stat ar putea da lovitura la salariu. Guvernul pregătește majorări consistente, de până la 40%, însă doar pentru cei care reușesc să aducă bani europeni în țară.

Într-o perioadă în care salariile sunt înghețate, iar deficitul bugetar a explodat după ani întregi de cheltuieli fără control, Executivul vine cu un plan care promite să premieze performanța. Nu toți bugetarii vor beneficia însă de bani în plus.

Ce angajați vor primi mai mulți bani

Este vorba despre angajații implicați direct în proiectele finanțate prin PNRR, programul uriaș prin care România trebuie să atragă miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Autoritățile susțin că oamenii care se ocupă de aceste proiecte au o responsabilitate uriașă și trebuie motivați financiar pentru a livra rezultate rapide.

Astfel, funcționarii care reușesc să accelereze implementarea proiectelor și să atingă țintele impuse de Bruxelles ar putea primi lunar un bonus consistent la salariu.

Salariu. Sursa foto Envato

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește un sistem strict de evaluare. Majorările nu vor fi acordate „din pix”, ci doar pe baza performanței demonstrate. Mai exact, fiecare minister sau instituție va putea analiza lunar activitatea angajaților implicați în PNRR și va decide dacă aceștia merită sau nu bonusul salarial.

Surse apropiate proiectului spun că procentul maxim poate ajunge la 40% din salariul de bază, însă suma va depinde de rezultate concrete și de ritmul în care sunt îndeplinite jaloanele asumate de România.

Statul taie în unele locuri și dă bani în altele

Decizia vine într-un moment tensionat pentru sistemul public. În ultimele luni au avut loc reduceri de personal în primării și ministere, iar multe instituții au fost obligate să își reducă cheltuielile.

În același timp însă, autoritățile încearcă să evite pierderea fondurilor europene, considerate vitale pentru economie. Miza este uriașă: dacă proiectele prin PNRR întârzie, România riscă să piardă miliarde de euro.

Ce spune documentul pregătit de Guvern

Potrivit prevederilor discutate la nivel guvernamental, instituțiile vor avea posibilitatea să modifice lunar majorările salariale în funcție de performanța angajaților. Cu alte cuvinte, bonusurile pot crește, scădea sau chiar dispărea dacă rezultatele nu sunt cele așteptate.

Guvernul susține că noul sistem are rolul de a pune presiune pe performanță și de a accelera proiectele considerate esențiale pentru România în următorii ani.

