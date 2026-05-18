Acasă » Știri » Doliu pentru Theo Rose. Pierderea care a întristat-o pe artistă

Doliu pentru Theo Rose. Pierderea care a întristat-o pe artistă

De: Denisa Crăciun 18/05/2026 | 11:13
Doliu pentru Theo Rose. Pierderea care a întristat-o pe artistă
Theo Rose este în doliu / Foto: Captură Video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Theo Rose traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Aceasta a suferit pierderea unei rude apropiate. Anunțul a fost făcut chiar de artistă în mediul online, luni, 18 mai, pentru a-și exprima recunoștiința și respectul pe care l-a avut față de Tudor.

Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Ea se bucură de un succes imens din punct de vedere muzical, însă în această perioadă a avut parte de momente mai puțin plăcute. Cântăreața a transmis prin intermediul rețelelor de socializare că Tudor s-a stins din viață. Bărbatul era foarte apropiat de ea, iar vestea a întristat-o pe Theo.

Doliu pentru Theo Rose

Luni, 18 mai, în cursul dimineții, Theo Rose a venit cu un anunț trist. Vedeta este în doliu, după ce o rudă apropiată, Tudor s-a stins din viață. Bărbatul era salvator ISU și a murit în urmă cu câteva zile. Artista și-a dorit să îi aducă un omagiu, așadar a postat un mesaj înduioșător în mediul online, pentru a-și exprima recunoștiința față de el.

Zilele trecute, Tudor a plecat. Nu-mi era unchi de sânge, dar așa ne-am avut toată viața. Râdeam mereu împreună că el era, de fapt, soțul surorii mătușii, care este soția fratelui mamei mele. Tudor a fost salvator ISU și un munte de bărbat, iubitor de rock și de mine în același timp, ceea ce am considerat mereu o adevărată performanță în materie de toleranță. Și de asta mai râdeam uneori. A venit la toate concertele mele mari și a urmărit „Vocea României” ca cel mai mare fan. Ba chiar îmi trimitea sugestii de piese pentru concurenți, a scris Theo Rose pe Instagram.

Mesajul a continuat, iar ea a recunoscut că Tudor a fost unul dintre cei mai mari susținători ai ei, încă de pe vremea când era doar o copilă. El a fost prezent la mai toate evenimentele importante din viața ei și mereu s-a mândrit cu vedeta.

S-a mândrit cu mine de când eram mică, de parcă aș fi fost a lui, și n-a lipsit de la niciunul dintre momentele importante din viața mea. Am vrut să-l onorez povestindu-vă despre el, pentru că este unul dintre foarte puținii oameni apropiați cu care nu am nicio amintire neplăcută. Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el!, a mai adăugat Theo Rose.

VEZI ȘI: Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo

Theo Rose, uimită de fiul ei! Micuțul Sasha a lăsat-o fără cuvinte cu ce a făcut: „Noi încercăm să corectăm chestia asta”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe care el le anunțase originale: ”E trist”
Știri
Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe care el…
Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația
Știri
Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost distruse, câți oameni au înnebunit
Gandul.ro
Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De ce nu a mers niciodată Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Ce a dezvăluit artista despre legătura lor: „E trecută și uitată”
Click.ro
De ce nu a mers niciodată Niculina Stoican la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian. Ce...
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va fi premier tehnocrat
Digi 24
Consultări la Cotroceni. PNL discută acum cu Nicușor Dan despre viitorul guvern. Surse: Cine va...
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au...
Blindatul românesc VLAH, „testat” de doi șefi de stat la BSDA 2026
Promotor.ro
Blindatul românesc VLAH, „testat” de doi șefi de stat la BSDA 2026
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost distruse, câți oameni au înnebunit
Gandul.ro
Răzvan Savaliuc demontează mitul Kovesi: Sunt peste 1.000 de achitări/Câte destine au fost distruse, câți...
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe ...
Cum a reacționat Dorian Popa, după ce soția lui s-a inspirat dintr-un film pentru jurămintele pe care el le anunțase originale: ”E trist”
Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația
Crucea roșie de la semafor a stârnit confuzie printre șoferi. Care este explicația
Noi reguli pentru concediile medicale din 2026. Cine va primi bani chiar din prima zi
Noi reguli pentru concediile medicale din 2026. Cine va primi bani chiar din prima zi
Delia Velculescu, varianta surpriză pentru premier. Cine este tehnocrata supranumită „Doamna de Fier”
Delia Velculescu, varianta surpriză pentru premier. Cine este tehnocrata supranumită „Doamna de Fier”
Cine sunt bugetarii care pot primi salarii cu 40% mai mari. Statul pregătește schimbări
Cine sunt bugetarii care pot primi salarii cu 40% mai mari. Statul pregătește schimbări
Cât va costa noua rovinietă de la 1 iulie 2026. Mașinile vechi sunt cele mai afectate
Cât va costa noua rovinietă de la 1 iulie 2026. Mașinile vechi sunt cele mai afectate
Vezi toate știrile