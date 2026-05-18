Doliu pentru Theo Rose. Pierderea care a întristat-o pe artistă

Theo Rose traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Aceasta a suferit pierderea unei rude apropiate. Anunțul a fost făcut chiar de artistă în mediul online, luni, 18 mai, pentru a-și exprima recunoștiința și respectul pe care l-a avut față de Tudor.

Theo Rose este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Ea se bucură de un succes imens din punct de vedere muzical, însă în această perioadă a avut parte de momente mai puțin plăcute. Cântăreața a transmis prin intermediul rețelelor de socializare că Tudor s-a stins din viață. Bărbatul era foarte apropiat de ea, iar vestea a întristat-o pe Theo.

Doliu pentru Theo Rose

Luni, 18 mai, în cursul dimineții, Theo Rose a venit cu un anunț trist. Vedeta este în doliu, după ce o rudă apropiată, Tudor s-a stins din viață. Bărbatul era salvator ISU și a murit în urmă cu câteva zile. Artista și-a dorit să îi aducă un omagiu, așadar a postat un mesaj înduioșător în mediul online, pentru a-și exprima recunoștiința față de el.

Zilele trecute, Tudor a plecat. Nu-mi era unchi de sânge, dar așa ne-am avut toată viața. Râdeam mereu împreună că el era, de fapt, soțul surorii mătușii, care este soția fratelui mamei mele. Tudor a fost salvator ISU și un munte de bărbat, iubitor de rock și de mine în același timp, ceea ce am considerat mereu o adevărată performanță în materie de toleranță. Și de asta mai râdeam uneori. A venit la toate concertele mele mari și a urmărit „Vocea României” ca cel mai mare fan. Ba chiar îmi trimitea sugestii de piese pentru concurenți, a scris Theo Rose pe Instagram.

Mesajul a continuat, iar ea a recunoscut că Tudor a fost unul dintre cei mai mari susținători ai ei, încă de pe vremea când era doar o copilă. El a fost prezent la mai toate evenimentele importante din viața ei și mereu s-a mândrit cu vedeta.

S-a mândrit cu mine de când eram mică, de parcă aș fi fost a lui, și n-a lipsit de la niciunul dintre momentele importante din viața mea. Am vrut să-l onorez povestindu-vă despre el, pentru că este unul dintre foarte puținii oameni apropiați cu care nu am nicio amintire neplăcută. Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el!, a mai adăugat Theo Rose.

