Cât va costa noua rovinietă de la 1 iulie 2026. Mașinile vechi sunt cele mai afectate

De: Denisa Crăciun 18/05/2026 | 10:55
Modificări în ceea ce privește rovinieta/ Sursa foto: Pixabay
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunță noi schimbări importante legate de prețul rovinietei din data de 1 iulie. Aceștia propun un nou sistem de calcul, în care prețul de utilizare a rețelei de drumuri naționale va fi diferențiat în funcție de clasa de emisii poluante. Astfel, mașinile mai vechi vor fi cele mai afectate.

Un nou proiect de ordin este în dezbatere publică. Acesta propune noi tarife, bazate pe gradul de poluare și durata efectivă de parcurs și staționare. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a făcut anunțul, în care se arată faptul că au fost stabilite patru categorii de vehicule. De asemenea, noile prețuri nu îi vor afecta doar pe români, ci și pe străini. Modificarea va avea loc din data de 1 iulie, iar cele mai afectate mașini sunt cele din ultima categorie, adică cele mai vechi.

Cât va costa noua rovinietă

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii vine cu modificări majore de la 1 iulie 2026. Proiectul vizează toți șoferii, astfel că vor trebui să scoată mai mulți bani pentru noua rovinietă. Oficialii au explicat că deja s-au stabilit patru categorii de vehicule, iar ele sunt împărțite astfel: clasa de emisii poluante Euro VI; clasa de emisii poluante Euro V – IV; clasa de emisii poluante Euro III – 0. Pentru vehiculele electrice se aplică nivelul rovinietei prevăzut pentru vehiculele care au clasa de emisii cea mai puțin poluantă – Euro VI.

Aceștia spun că prețul se stabilește în funcție de categoria mașinii, clasa de emisii poluante și durata utilizării a rețelei de drumuri naționale din țara noastră.

Rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini, arată proiectul.

Rovinieta pentru un vehicul Euro V – IV a fost calculată prin majorarea cu 15% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI, iar rovinieta pentru un vehicul Euro III – 0 a fost calculată prin majorarea cu 30% a rovinietei pentru un vehicul Euro VI. De exemplu, pentru cele din categoria EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile și 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile și 330 lei pentru un an.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone prețul rovinietei va fi cuprins între 52 și 67 lei pe o zi, 69 și 90 lei pentru 10 zile, 110 și 143 lei pentru 30 de zile, 173 și 225 lei pentru 60 de zile și 579-753 lei pentru 12 luni. De asemenea, pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun și maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele sunt cuprinse între 173-225 lei pentru o zi, 231-301 lei pentru 10 zile, 366-477 lei pentru 30 de zile, 579-753 lei pentru 60 de zile, respectiv 1.931-2.510 lei pentru un an, în funcție de clasa de emisii a vehiculului.

