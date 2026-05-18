Noi reguli pentru concediile medicale din 2026. Cine va primi bani chiar din prima zi

Statul schimbă din nou regulile pentru concediile medicale, iar vestea îi privește direct pe milioane de români. După ce autoritățile au decis că prima zi de concediu medical nu mai este plătită în anumite situații, Guvernul a venit acum cu o serie de excepții importante.

Noua lege, publicată deja în Monitorul Oficial și aplicabilă de la 1 iunie 2026, stabilește clar cine își va primi integral banii încă din prima zi de concediu medical. Măsura modifică prevederile introduse anterior prin OUG 91/2025, act care a stârnit numeroase controverse după ce a limitat plata indemnizațiilor.

Noi reguli pentru concediile medicale din 2026

Potrivit noilor reguli, anumite categorii de asigurați nu vor mai pierde bani pentru prima zi de concediu. Printre cei avantajați se numără pacienții care suferă de boli cronice, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, dar și cei care au nevoie de spitalizare de zi.

De asemenea, sunt exceptați și românii care ajung în situații de urgență medico-chirurgicală. Practic, pentru aceste categorii, indemnizația va fi plătită integral, fără reducerea aplicată până acum pentru prima zi de concediu.

Noua lege vine și cu o altă modificare care îi avantajează pe angajați. Dacă un concediu medical este acordat fără întrerupere pentru aceeași afecțiune sau pentru complicațiile ei, indemnizația va fi redusă o singură dată cu prima zi, indiferent câte certificate medicale sunt emise pe parcurs.

Până acum, situația crea confuzii și pierderi financiare pentru mulți salariați care aveau nevoie de concedii prelungite.

Cine mai este exceptat de la tăieri

Lista excepțiilor include și concediile pentru maternitate, cele acordate pentru îngrijirea pacienților oncologici, dar și concediile de risc maternal. Astfel, aceste categorii nu vor fi afectate de regula privind neplata primei zile.

În perioada 2026-2027, plata concediilor medicale rămâne împărțită între angajator și Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Concret, firma achită indemnizația pentru zilele 2-6 de concediu medical, iar statul, prin FNUASS, suportă plata începând cu ziua a șaptea până la revenirea angajatului. În cazurile în care concediul este suportat exclusiv din fondurile statului, prima zi rămâne neplătită, cu excepția categoriilor introduse acum prin noua lege.

Autoritățile au anunțat și controale severe pentru concediile medicale. Guvernul susține că vrea să reducă fraudele și certificatele acordate fără justificare medicală reală. Dacă inspectorii descoperă probleme sau documente eliberate incorect, persoanele respective riscă să piardă indemnizația aferentă concediului medical.

