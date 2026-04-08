Concediul medical îți afectează sau nu vechimea? Adevărul pe care puțini îl știu

De: Anca Chihaie 08/04/2026 | 07:41
Concediul medical continuă să fie unul dintre cele mai importante drepturi ale angajaților din România, însă în jurul lui persistă numeroase întrebări, mai ales în ceea ce privește impactul asupra vechimii în muncă și a pensiei. Deși lipsa temporară de la serviciu poate crea îngrijorări, cadrul legal actual oferă o serie de garanții care protejează salariații aflați în astfel de situații.

În esență, concediul medical reprezintă perioada în care o persoană nu își poate desfășura activitatea profesională din motive de sănătate, beneficiind în același timp de o indemnizație. Acesta poate fi acordat în multiple circumstanțe, de la afecțiuni obișnuite sau accidente survenite în afara locului de muncă, până la situații mai complexe, precum recuperarea după intervenții medicale, sarcina și perioada de după naștere, îngrijirea copilului bolnav sau cazuri de risc maternal. De asemenea, sunt acoperite și situațiile de carantină ori bolile contagioase, precum și urgențele medico-chirurgicale.

Pentru a putea beneficia de concediu medical, angajații trebuie, în mod obișnuit, să îndeplinească anumite condiții de asigurare, printre care și existența unui stagiu minim de cotizare de șase luni în ultimele douăsprezece luni. Totuși, legislația prevede și excepții, în special în cazuri grave sau urgente, când acest criteriu poate fi eliminat.

Durata concediului medical diferă în funcție de tipul afecțiunii. În mod standard, perioada maximă pentru incapacitate temporară de muncă este de 183 de zile într-un interval de un an. Cu toate acestea, pentru boli grave, limitele pot fi extinse considerabil. De exemplu, anumite afecțiuni precum tuberculoza sau alte boli severe pot permite prelungirea concediului până la un an sau chiar un an și jumătate. Situații similare apar și în cazul unor diagnostice precum cancerul sau alte boli cronice majore. Pentru afecțiunile cardiovasculare grave, perioada poate ajunge până la un an, însă raportată la un interval de doi ani.

Există și alte tipuri de concedii medicale, distincte de incapacitatea temporară de muncă. Concediul de maternitate are o durată de 126 de zile, în timp ce pentru îngrijirea copilului bolnav sunt prevăzute până la 45 de zile pe an, cu posibilitatea extinderii până la 90 de zile în cazuri speciale. În situațiile de risc maternal, perioada poate ajunge la 120 de zile.

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru angajați este modul în care concediul medical influențează vechimea în muncă. Conform reglementărilor în vigoare, această perioadă este considerată echivalentă cu activitatea prestată. Cu alte cuvinte, lunile petrecute în concediu medical sunt incluse în calculul vechimii totale. Acest lucru are implicații directe asupra drepturilor viitoare, inclusiv asupra pensiei, dar și asupra altor beneficii care depind de vechime.

În același timp, concediul medical nu afectează dreptul la concediul de odihnă și nici alte beneficii acordate în funcție de experiență sau continuitate în muncă. Practic, chiar dacă activitatea este întreruptă temporar, legea tratează această perioadă ca fiind una activă din punct de vedere profesional.

Pe durata concediului medical, contractul individual de muncă este suspendat. Această suspendare nu presupune însă pierderea drepturilor angajatului. Dimpotrivă, există protecții clare care împiedică concedierea din motive legate de starea de sănătate. În plus, angajatorul are obligația de a înregistra corect această perioadă și de a o reflecta în documentele oficiale.

Un aspect mai puțin cunoscut este legat de perioada de probă. Dacă un angajat intră în concediu medical în acest interval, perioada de probă se prelungește automat cu durata absenței, astfel încât evaluarea profesională să poată avea loc în mod corect.

