Scandal uriaș la Liverpool FC: suporterii pregătesc proteste după decizia care i-a înfuriat

Fanii echipei Liverpool FC se pregătesc pentru o serie de proteste, după ce clubul a decis majorarea prețurilor biletelor, în ciuda opoziției puternice din partea suporterilor, potrivit publicației Independent.

Decizia controversată, anunțată la finalul lunii trecute, prevede creșterea tarifelor pentru biletele de acces general în următoarele trei sezoane, în concordanță cu inflația. Măsura a fost luată chiar dacă reprezentanții fanilor au cerut înghețarea prețurilor în urma consultărilor cu conducerea clubului.

Scandal uriaș la Liverpool FC

Clubul a justifica această hotărâre prin creșterea costurilor de organizare a meciurilor, care ar fi urcat cu aproximativ 85% din sezonul 2016-2017. În același timp, Liverpool FC a raportat un profit după taxe de 8 milioane de lire în sezonul precedent.

Această combinație a alimentat nemulțumirea fanilor, care consideră că majorarea nu este justificată. Grupul de suporteri Spirit of Shankly (SoS) a reacționat rapid, organizând proteste care vor începe la meciul de acasă cu Fulham și care, potrivit organizatorilor, „vor crește și se vor intensifica”.

„Liverpool FC a ales să ignore opoziția clară și covârșitoare a propriilor suporteri și să meargă mai departe cu aceste creșteri”, au transmis reprezentanții SoS. Aceștia susțin că reacția fanilor este unanimă. „Toate discuțiile, sondajele și întâlnirile arată același lucru: suporterii nu acceptă această decizie.”

Suporterii Liverpool pregătesc proteste

Planul fanilor nu se limitează la un singur meci. Protestele vor avea loc atât la partidele de pe teren propriu, cât și la cele din deplasare.

„Nu mai e vorba de consultare. Acel moment a trecut. Acum e vorba de acțiune”, au transmis liderii suporterilor.

Printre măsurile discutate se numără boicotarea cheltuielilor pe stadion și amânarea reînnoirii abonamentelor până aproape de termenul limită. Fanii sunt îngrijorați și de faptul că stabilirea prețurilor pe trei ani elimină orice formă de ajustare anuală și ar putea crea un precedent periculos în Premier League.

Situația amintește de protestele din 2016, când suporterii au părăsit stadionul în minutul 70 din cauza unei propuneri de creștere a prețului biletelor la 70 de lire. Atunci, presiunea publică a determinat conducerea clubului să renunțe la decizie.

Clubul reacționează, dar tensiunile rămân

Reprezentanții clubului Liverpool susțin că rămân deschiși la dialogul cu suporterii și că respectă dreptul acestora de a protesta. Totuși, oficialii sunt dezamăgiți că situația a escaladat până la acest nivel. De partea cealaltă, fanii insistă că decizia aparține conducerii și că aceasta poate fi schimbată.

„Această decizie aparține proprietarilor clubului. Ei au luat-o. Ei o pot și anula”, au transmis suporterii.

În contextul tensiunilor tot mai mari, protestele anunțate ar putea deveni un nou punct de cotitură în relația dintre club și fani, mai ales dacă presiunea publică va crește în următoarele săptămâni.

CITEȘTE ȘI: De ce Anfield rămâne cel mai temut stadion din Premier League în 2026

Cea mai discretă soție de fotbalist: femeia din umbra lui Mohamed Salah, superstarul care a cucerit lumea