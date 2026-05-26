Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal. Cum arată moneda aniversară lansată de BNR

Nadia Comăneci a revenit în atenția publicului cu o apariție care a stârnit imediat reacții, fosta campioană fiind surprinsă într-o ipostază rară, ce amintește de perioada în care domina gimnastica mondială.

Considerată și astăzi „Zeița de la Montreal", Nadia continuă să impresioneze prin naturalețe și eleganță, iar imaginile recente au demonstrat încă o dată magnetismul ei incontestabil.

Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal

Fosta mare gimnastă s-a filmat purtând un costum de gimnastică și executând câteva mișcări, moment care a atras rapid atenția fanilor din întreaga lume. Deși au trecut decenii de la performanțele istorice, Nadia Comăneci păstrează aceeași grație care a consacrat-o și care a inspirat generații întregi. Apariția ei a fost privită ca o reîntoarcere simbolică la perioada marilor competiții, când eleganța și disciplina o transformaseră într-un reper global.

De-a lungul carierei, Nadia a acumulat rezultate remarcabile, de la titlul mondial la bârnă din 1978 și până la contribuția decisivă la primul titlu mondial pe echipe al României, în 1979. A câștigat de trei ori consecutiv Cupa Europei, a obținut „Trofeul Campioanelor” în 1975, a dominat „Cupa Mondială” de la Tokyo în 1979 și a cucerit cinci medalii de aur la Universiada din 1981. La retragerea din 1984, avea deja în palmares 25 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Europene, dintre care 16 de aur.

Cum arată moneda aniversară lansată de BNR

Momentul istoric al primei note de 10 la Jocurile Olimpice, obținut în 1976, este marcat în 2026 de Banca Națională a României prin lansarea unei serii numismatice dedicate. BNR introduce în circuit o monedă din aur, una din argint și una din tombac cuprat, fiecare având pe avers imaginea Nadiei Comăneci la finalul exercițiului, alături de inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală și anul „2026”. Reversul comun prezintă momentul de la paralele inegale, numărul gimnastei, nota afișată pe tabela oficială și inscripțiile „PRIMA NOTA DE 10”, „MONTREAL 1976” și „NADIA COMĂNECI”.

Monedele sunt ambalate în capsule transparente și însoțite de broșuri și certificate de autenticitate redactate în trei limbi, cu semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajele aprobate sunt de 200 de piese pentru moneda din aur, 1.000 pentru cea din argint și 2.000 pentru cea din tombac cuprat. Prețurile sunt de 7.800 lei pentru moneda din aur, 1.000 lei pentru cea din argint și 280 lei pentru cea din tombac cuprat, toate incluzând TVA și materialele de prezentare. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României și sunt disponibile prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

