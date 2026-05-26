Acasă » Știri » Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal. Cum arată moneda aniversară lansată de BNR

Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal. Cum arată moneda aniversară lansată de BNR

De: David Ioan 26/05/2026 | 18:49
Image: 992959346, License: Rights-managed, Restrictions: Usage restrictions: Advertising and promotion,Commercial electronic,Consumer goods,Direct mail and brochures,Indoor display,Internal business usage,Personal use, Model Release: no
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nadia Comăneci a revenit în atenția publicului cu o apariție care a stârnit imediat reacții, fosta campioană fiind surprinsă într-o ipostază rară, ce amintește de perioada în care domina gimnastica mondială.

Considerată și astăzi „Zeița de la Montreal”, Nadia continuă să impresioneze prin naturalețe și eleganță, iar imaginile recente au demonstrat încă o dată magnetismul ei incontestabil. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Omagiu pentru Nadia Comăneci, la 50 de ani de la marele 10 de la Montreal

Fosta mare gimnastă s-a filmat purtând un costum de gimnastică și executând câteva mișcări, moment care a atras rapid atenția fanilor din întreaga lume. Deși au trecut decenii de la performanțele istorice, Nadia Comăneci păstrează aceeași grație care a consacrat-o și care a inspirat generații întregi. Apariția ei a fost privită ca o reîntoarcere simbolică la perioada marilor competiții, când eleganța și disciplina o transformaseră într-un reper global.

De-a lungul carierei, Nadia a acumulat rezultate remarcabile, de la titlul mondial la bârnă din 1978 și până la contribuția decisivă la primul titlu mondial pe echipe al României, în 1979. A câștigat de trei ori consecutiv Cupa Europei, a obținut „Trofeul Campioanelor” în 1975, a dominat „Cupa Mondială” de la Tokyo în 1979 și a cucerit cinci medalii de aur la Universiada din 1981. La retragerea din 1984, avea deja în palmares 25 de medalii la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale și Europene, dintre care 16 de aur.

Cum arată moneda aniversară lansată de BNR

Momentul istoric al primei note de 10 la Jocurile Olimpice, obținut în 1976, este marcat în 2026 de Banca Națională a României prin lansarea unei serii numismatice dedicate. BNR introduce în circuit o monedă din aur, una din argint și una din tombac cuprat, fiecare având pe avers imaginea Nadiei Comăneci la finalul exercițiului, alături de inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală și anul „2026”. Reversul comun prezintă momentul de la paralele inegale, numărul gimnastei, nota afișată pe tabela oficială și inscripțiile „PRIMA NOTA DE 10”, „MONTREAL 1976” și „NADIA COMĂNECI”.

Monedele sunt ambalate în capsule transparente și însoțite de broșuri și certificate de autenticitate redactate în trei limbi, cu semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajele aprobate sunt de 200 de piese pentru moneda din aur, 1.000 pentru cea din argint și 2.000 pentru cea din tombac cuprat. Prețurile sunt de 7.800 lei pentru moneda din aur, 1.000 lei pentru cea din argint și 280 lei pentru cea din tombac cuprat, toate incluzând TVA și materialele de prezentare. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României și sunt disponibile prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

CITEŞTE ŞI: Fostul Ramonei Olaru, pregătit să devină tată! Imaginea postată de Alina Oprea a pus fanii pe jar

Reacția Danei Roba la clipul viral în care Antonia o parodiază: „Reclama, bună sau rea, tot reclamă e”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea fotbalului! Celebrul portar a murit la doar 38 de ani: „Pierderea sa va lăsa un gol enorm atât în clubul nostru, cât și în inimile noastre”
Sport
Doliu în lumea fotbalului! Celebrul portar a murit la doar 38 de ani: „Pierderea sa va lăsa un…
Unde vezi la TV finala UEFA Conference League 2026: program complet și posturile care transmit meciul live
Știri
Unde vezi la TV finala UEFA Conference League 2026: program complet și posturile care transmit meciul live
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
„Băiatul de la Comarna
Adevarul
„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i...
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
Digi24
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant...
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Digi 24
Deputat condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a condus băut
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR pentru că l-a întrebat de stadiul unui proiect. Cum se apără edilul și de ce îl invocă pe premierul Bolojan
Gandul.ro
Bătaia de la Pomârla. Un primar PNL este acuzat că a agresat o consilieră AUR...
ULTIMA ORĂ
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre conflictul cu Fane Spoitoru: „Eu l-am ajutat de multe ori”
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre conflictul cu Fane Spoitoru: „Eu l-am ajutat de multe ori”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Finala Chefi la cuțite. Câștigătorul ediției din 2026 va primi un premiu consistent
Finala Chefi la cuțite. Câștigătorul ediției din 2026 va primi un premiu consistent
Nuțu Cămătaru vorbește despre perioada în care a fost încarcerat pentru prima dată: „Am ...
Nuțu Cămătaru vorbește despre perioada în care a fost încarcerat pentru prima dată: „Am împlinit 18 ani în închisoare”
Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ ...
Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ și am ocupat penitenciarul!”
Surpriză pentru Dorian Popa, după un consult la medicul cardiolog. Ce vești i-a dat specialistul
Surpriză pentru Dorian Popa, după un consult la medicul cardiolog. Ce vești i-a dat specialistul
Vezi toate știrile