Reacția Danei Roba la clipul viral în care Antonia o parodiază: „Reclama, bună sau rea, tot reclamă e”

O parodie realizată de Antonia împreună cu Mario Roșu, în care cei doi o imită pe Dana Roba și pe Nicolae Guță, a generat numeroase reacții în mediul online. Cântăreața a intrat în rolul make-up artistei din perioada în care aceasta apărea în videoclipuri alături de manelist, iar imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale.

Clipul a fost filmat în urmă cu aproape două săptămâni și a devenit viral în scurt timp. Antonia și Mario Roșu au recreat, în stilul lor, atmosfera de atunci, folosind o piesă a lui Alex Velea drept fundal. Tiktokerul a interpretat personajul lui Nicolae Guță, iar artista pe cel al Danei Roba, urmăritorii recunoscând imediat referința la perioada de început a make-up artistei.

Reacția Danei Roba la clipul viral în care Antonia o parodiază

Dana Roba a văzut parodia și a reacționat public. Aceasta a transmis că nu se simte deranjată, ba chiar consideră că orice expunere este binevenită.

„Dacă și Antonia știe dansul meu, înseamnă că sunt unde trebuie. Reclama, bună sau rea, tot reclamă se numește. Nu i-am dat niciun leu să îmi facă reclamă. Mulțumesc, Antonia”, a scris Daniela Roba pe Facebook.

În plan personal, Dana Roba spune că nu își mai dorește momentan o relație serioasă, deși nu exclude ca lucrurile să se schimbe în viitor. Make-up artista a precizat că are criterii clare pentru viitorul partener, printre care și faptul că acesta trebuie să fie un bărbat înalt.

„Nu e vorba că nu mi-am găsit, dar nu-mi mai doresc o relație serioasă. Momentan nu mai vreau o relație serioasă, dar știi cum e vorba aia, ce-ți place azi s-ar putea să nu-ți mai placă mâine. Nu e o regulă”, declara Dana Roba.

