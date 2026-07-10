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Adelina Pestrițu a fost întrebată ce avere are, iar răspunsul a venit imediat

De: Alina Drăgan 10/07/2026 | 23:48
Adelina Pestrițu a fost întrebată ce avere are, iar răspunsul a venit imediat
Ce avere are Adelina Pestrițu
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Adelina Pestrițu este una dintre cele mai de succes influencerițe din România. Cu o comunitate de două milioane de urmăritori pe Instagram, aceasta bifează campanie după campanie. Mai mult, în curând vedeta va reveni și în televiziune, iar fanii îi urmăresc îndeaproape stilul de viață opulent. Iar mulți se întreabă ce avere are, de fapt, bruneta. Ei bine, acum, Adelina Pestrițu a răspuns acestei întrebări.

În ultimii ani, Adelina Pestrițu și-a concentrat activitatea în mediul online. Are o comunitate mare de urmăritori, iar contractele de imagine nu lipsesc. De-a lungul timpului, mulți au speculat că bruneta este plătită regește pentru fiecare campanie și nu au ezitat să se intereseze în legătură cu acest aspect.

Ce avere are Adelina Pestrițu

Cum este la curent cu tot ce se întâmplă în mediul online, recent, Adelina Pestrițu a decis să facă și ea un trend foarte cunoscut. Mai exact, aceasta a răspuns celor mai căutate întrebări despre ea. Așa cum era de așteptat, una dintre cele mai populare căutări despre ea este „Adelina Pestrițu avere”.

Atunci când a văzut că aceasta este curiozitatea oamenilor, vedeta s-a amuzat copios și a venit imediat cu un răspuns. Adelina Pestrițu a spus că nici ea nu știe ce avere are și chiar a invitat persoanele care află să îi comunice și ei.

„Nici eu nu știu. Dacă aflați, să îmi spuneți și mie!”, a fost răspunsul Adelinei Pestrițu.

Foto: Instagram

Deși nu a oferit un răspuns clar, conform datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, firma Space Media Production, care este deținută integral de Adelina Pestrițu, a avut în anul 2024 marja de profit de peste 52%, cifra de afaceri netă fiind de 1,7 milioane de lei.

Curiozitatea despre veniturile Adelinei Pestrițu pare să fie destul de mare. În urmă cu doar câteva luni, aceasta a fost chestionată și în legătură cu veniturile din mediul online. Și atunci, vedeta a evitat un răspuns concret, dar a precizat că veniturile din mediul online sunt direct proporționale cu munca și timpul investit.

„Depinde cât de mult muncești și cât de implicat ești în ceea ce faci. Nu aș putea să-ți dau sume exacte și în general nu-mi place să vorbesc despre asta, dar ca în orice alt domeniu, dacă muncești și îți vezi de treaba ta, câștigi pe măsură.

Și totuși până la câștiguri, trebuie să iei în calcul și celelalte atribuții, respectiv să plătești taxele, să achit salariile oamenilor din echipă, să investești în tine, să fii responsabil cu tot ce ține de acest business”, spunea Adelina Pestrițu.

 

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