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Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram: „Să nu picați în vreo plasă!”

De: Irina Vlad 23/06/2026 | 22:48
Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram/ sursă foto: TikTok
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Adelina Pestrițu a fost ținta hackerilor online. Creatoarea de conținut să rămas fără contul de Instagram, locul unde își desfășura mare parte din activitatea sa de creator de conținut.

Se poate spune că Adelina Pestrițu a rămas parțial fără job. Pagina de Instagram, unde era urmărită de peste două milioane de fani, a devenit ținta hackerilor. Ea și-a relocat activitatea pe TikTok, locul unde va continua – cel puțin pentru o perioadă – să păstreze legătura cu fanii.

Adelina Pestrițu, mesaj după ce a rămas fără Instagram

Pentru că fiecare oră de absență din mediul online „costă”, după ce a rămas fără Instagram, Adelina Pestrițu rămâne activă pe rețelele de socializare, însă își mută activitatea pe platforma TikTok. Mutare care poate fi interpretată ca fiind una strategică. Prin această mișcare, ea își activează comunitatea deja existentă, iar contactele de pe Instagram migrează natural pe feed-ul TikTok.

Până la rezolvarea problemei de pe Instagram, Adelina Pestrițu și-a informat fanii că poate fi urmărită exclusiv pe TikTok, mărturisind că orice altă încercare de comunicare în numele ei de pe alte conturi sunt complet false. Ea le-a cerut fanilor să nu cadă în capcana celor care ar putea să profite de pe urma acestei întâmplări și să nu urmărească niciun cont de socializare care îi folosește numele.

”Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram. De dimineață când am vrut să-mi verific contul nu am putut să-l mai accesez. Nu știu motivul pentru care s-a ajuns la această concluzie. Evident că am pus și eu întrebări, am primit câteva notificări care nu sunt foarte clare. O echipă se ocupă pentru remediere. Până atunci vreau să vă anunț că nu mă mai găsiți pe Instagram, să nu picați în vreo plasă să credeți că am făcut o pagină nouă și vă îndemn pe toți să îmi dați urmărire.

Deci, doar aici mă puteți găsi până se remediează problema pe Instagram. Știu că nu sunt singura care trece prin așa ceva, pentru mine nu e prima dată când trec prin astfel de situații, dar acum este diferit pentru că am înțeles că sunt tot felul de probleme cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc și care mai dă și erori. Să sperăm că voi reveni cu vești mult mai bune”, a spus Adelina Pestrițu pe TikTok.

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