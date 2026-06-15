Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea! Cum au văzut-o au și achiziționat-o: „Le are pe toate”

În urmă cu doar câțiva ani, după perioada grea a pandemiei, Adelina Pestrițu și soțul ei Virgil Șteblea au decis că este momentul să facă o schimbare importantă în viața lor. Aceștia au decis să se mute de la bloc la casă, iar căutările nu au durat prea mult. Au găsit imediat o vilă pe gustul lor, au achiziționat-o și au început să o amenajeze după bunul plac. Cum arată locuința de lux a acestora?

În anul 2020, Adelina Pestrițu și soțul său au decis că este momentul să renunțe la apartamentul spațios în care locuiau și s-au mutat la casă. Își doreau mai mult spațiu în principal pentru fiica lor, așa că au început căutările pentru o casă. Procesul nu a durat mult, căci în numai două ore au găsit locuința perfectă pentru ei.

„Este o schimbare care, personal, mi-a dat restartul de care aveam nevoie. Plănuiam de multă vreme să facem acest pas, însă nu am reușit să ne organizam până acum. (…) Astfel am fost obligați practic s-o luam din loc, cum se spune, și să ne căutam o noua locuință. De data aceasta, o casă pe pământ așa cum visam. O casa pentru o familie mai mare decât formula actuala, poate… Și nu degeaba cred eu în energia oamenilor și a locurilor. În doua ore și jumătate am găsit casa pe care ne-o doream. Care le are pe toate. Din perspectiva noastră, evident”, scria Adelina Pestrițu, pe blogul ei, la scurt timp după mutare.

Cum arată vila de lux în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea

Noua locuință au găsit-o repede, însă atunci când a fost vorba despre amenajarea acesteia, Adelina Pestrițu și-a dorit să ia totul pas cu pas. Pentru amenajarea vilei, cuplul a apelat la ajutorul unor designeri de interior, iar întreg spațiul a fost amenajat atent, după indicațiile vedetei.

„Am decis să facem totul ca la carte. Cu arhitect, schițe, desene tehnice, proiecte 3D, echipe bune de muncitori și materiale de calitate. Pentru că de fiecare dată când am făcut o astfel de schimbare, am aruncat la propriu cu banii pe niște piese de interior care ulterior nu mi-au mai plăcut (eu sunt capul răutaților) sau efectiv n-au rezistat în timp. Doar câteva dintre ele făcând excepție. În câțiva ani le schimbam de 3-4 ori. Astfel pierdeam și o grămadă de bani, dar nici adevăratul confort nu îl găseam”, a mai spus Adelina Pestrițu.

Astfel, după multă muncă, Adelina Pestrițu a reușit să își amenajeze vila exact așa cum și-a dorit. Punctul central al casei este livingul uriaș, locul în care cei doi soți își petrec mare parte din zi. Sufrageria este spațioasă și amenajată cu mult bun gust.

De asemenea, Adelina Pestrițu se bucură de mult spațiu și în dormitorul matrimonial. Fiecare detaliu contează, iar aici lenjeriile de pat sunt personalizate cu inițialele lor, A și V. Însă, pentru brunetă locul preferat din casă este dressingul său uriaș.

Un loc aparte al casei este camera micuței Zenaida. Aceasta este decorată în nuanțe de roz, iar fiica Adelinei Pestrițu se bucură și ea de un dressing încăpător. Deși nu prea are timp de petrecut în bucătărie, vedeta și-a dorit o bucătărie modernă, dotată cu tot ce este necesar. Și curtea vilei este una spațioasă și este amenajată cu tot felul de spații de relaxare și de joacă.

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Foto: Instagram