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Alimentele pe care Jennifer Lopez nu le consumă niciodată. Secretul siluetei la 57 de ani

De: Irina Vlad 01/08/2026 | 07:20
Alimentele pe care Jennifer Lopez nu le consumă niciodată. Secretul siluetei la 57 de ani
Jennifer Lopez/ sursă foto: Shutterstock.com
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În timp ce unele vedete de la Hollywood recurg la măsuri extreme pentru a obține silueta dorită și a-și atinge obiectivele de sănătate și condiție fizică, alții se concentrează pe consumul de alimente de înaltă calitate și pe antrenamente regulate. Acesta este și cazul lui Jennifer Lopez, a cărei dietă se axează pe alimente sănătoase și hidratare, evitând în același timp alimentele procesate și zahărul.

Dieta lui Jennifer Lopez este concepută pentru a o ajuta să rămână sănătoasă și puternică, având în vedere stilul ei de viață agitat și spectacolele solicitante din punct de vedere fizic. Dieta ei se bazează pe alimente sănătoase și bogate în nutrienți, proaspete și organice și evitarea produsele procesate și rafinate.

Astfel, legumele cu frunze verzi, proteinele slabe și carbohidrații se numără printre alegerile alimentare preferate ale artistei. De asemenea, hidratarea adecvată joacă un rol esențial în regimul ei alimentar, în timp ce consumul de alcool și cofeină este restricționat.

Jennifer Lopez/ sursă foto: Shutterstock.com

Dieta pe care o are Jennifer Lopez

Pe lângă faptul că o ajută să ducă un stil de viață sănătos, regimul alimentar al lui J.Lo este menit să completeze și să susțină rutina ei intensă de fitness. Dieta lui Jennifer Lopez nu este o dietă comercializată, cu un set specific de instrucțiuni. Mai degrabă, este pur și simplu un stil de viață potrivit nevoilor și obiectivelor sale.

Prin urmare, nu există un număr minim sau maxim specificat de calorii pe care trebuie să le consume zilnic, nici un raport detaliat al macronutrienților — adică cantitatea de carbohidrați, proteine și grăsimi pe care trebuie să o consume zilnic.

Acestea fiind spuse, pe lângă faptul că urmează un model alimentar „sănătos”, J.Lo pare să respecte aceste reguli sau obiceiuri în rutina sa zilnică: accentul pe proteine, gustări între mese, hidratare și o zi pe săptămână fără restricții.

Se spune că artista include proteine în fiecare masă pentru a favoriza senzația de sațietate. Printre gustările preferate ale lui J.Lo se numără fructele, nucile și legumele. În cea ce privește hidratarea, ea consumă zilnic cel puțin 7 pahare cu apă.

Pentru că respectă cu sfințenie toate regulile, artista își permite o zi de „păcat” pe săptămână, în care își îndeplinește toate poftele culinare fără să numere caloriile. Cu toate acestea, întrucât dieta nu este 100% restrictivă, ea se bucură din când în când, cu moderație, de o prăjitură sau de o înghețată.

Jennifer Lopez are 57 de ani/ sursă foto: Shutterstock.com

Lista cu alimente pe care J.Lo le evită

Lista alimentelor pe care Jennifer Lopez le evită începe cu alimentele procesate: inclusiv mezeluri precum cârnații sau salamul, mâncarea de tip fast-food, chipsurile, cerealele pentru micul dejun și batoanele energizante.

Morcovii și porumbul se află pe listă, deoarece conțin mari cantități de zaharuri naturale. Pâinea, pastele și alimentele bogate în gluten, alcool și băuturile cu cofeină completează lista alimentelor pe care artista nu le consumă.

Deși dulciurile și zahărul nu sunt incluse în lista alimentelor de evitat, dieta lui Jennifer Lopez nu le include în mod regulat. În schimb, ea optează pentru produse fără zahăr atunci când îi este poftă de dulciuri.

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