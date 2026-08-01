Ce mai face Ana Maria Brânză. La 5 ani de la ultima medalie olimpică, fosta campioană investește în educația tinerilor și promovează mișcarea

La cinci ani de la medalia olimpică de argint cucerită la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Ana Maria Brânză (Ana Maria Popescu) continuă să fie una dintre cele mai implicate foste sportive din România. Retrasă din activitatea competițională, campioana olimpică dedică tot mai mult timp proiectelor pentru educația tinerilor, dezvoltarea sportivilor și promovarea unui stil de viață activ.

Ana Maria Brânză, prezentă la gala „E cool să fii cult” de la Cazinoul din Constanța

În ultima perioadă, fosta mare scrimeră este tot mai prezentă în proiecte dedicate educației și dezvoltării tinerilor. Unul dintre cele mai recente a fost gala „E cool să fii cult”, organizată la Cazinoul din Constanța, eveniment care a reunit cultura, muzica și educația într-un spectacol dedicat noii generații.

Impresionată de atmosfera creată, Ana Maria Brânză a povestit pe rețelele sociale ce a însemnat pentru ea această experiență.

„Cultura și sportul se construiesc în ani de muncă nevăzută. Ambele cer disciplină, răbdare și curaj, ambele trăiesc prin emoție și ambele au puterea de a aduce oamenii împreună. „E cool să fii cult” nu a fost doar un eveniment.Am văzut copii cântând alături de profesioniști, o orchestră și un DJ pe aceeași scenă, un oraș care și-a spus povestea prin lumină, muzică și oameni. Iar această frază a rămas cu mine: „Rădăcini adânci și aripi puternice.” Poate că asta este, de fapt, cea mai frumoasă investiție pe care o putem face în generațiile care vin.Să le oferim rădăcini prin educație, sport și cultură și apoi să le dăm aripi tinerilor, ca să zboare mai departe decât am reușit noi.”

Cinci ani de la ultima medalie olimpică: „Astăzi privesc altfel”

În urmă cu doar câteva zile s-au împlinit cinci ani de la medalia olimpică de argint câștigată de Ana Maria Brânză la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ultima competiție majoră din cariera sa.

Cu această ocazie, fosta campioană a publicat un mesaj emoționant în care spune că, odată cu trecerea timpului, privește acea medalie dintr-o perspectivă diferită.

„Acum cinci ani se încheia drumul meu olimpic și mult timp am privit acea medalie ca pe o destinație, însă astăzi privesc altfel. Tot parcursul pornind din sala de operație, zilele nesfârșite de recuperare, planșa de scrimă pe care am pășit la început temătoare, nerăbdarea, dorința, ambiția, frământările și promisiunea că voi face cât pot eu de bine. Și îi văd pe toți aceia care au fost acolo și le sunt recunoscătoare. Pentru că nicio medalie nu este câștigată vreodată de un singur om!”

Fosta sportivă a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de ea, cu un gând special pentru antrenorul Dan Podeanu.

„Am plecat de la Tokyo cu o medalie de argint, dar cinci ani mai târziu îmi dau seama că cel mai prețios lucru pe care l-am adus acasă nu încape pe niciun podium. Este recunoștința că am avut privilegiul să trăiesc această călătorie.”

După retragere, misiunea ei este să îi ajute pe tinerii sportivi

Retragerea din sportul de performanță nu a însemnat și retragerea din lumea sportului. Ana Maria Brânză face parte din echipa Comitetului Olimpic și Sportiv Român, este președinta Comisiei Sportivilor și se implică în numeroase proiecte dedicate dezvoltării tinerilor.

Ea spune că își dorește să ofere generațiilor care vin sprijinul pe care și-ar fi dorit să îl primească atunci când era junior.

„Îmi doresc cu toată ființa mea să fac ce mi-aș fi dorit ca alții să facă la momentul la care eu eram un tânăr junior, doar cu un vis de care mă țineam foarte tare.”

Fosta campioană explică faptul că încearcă să găsească resurse, specialiști și programe care să îi pregătească pe sportivi și pentru viața de după încheierea carierei.

A vorbit deschis și despre perioada dificilă de după retragere

Ana Maria Brânză a recunoscut că tranziția către viața de după sport a fost una dintre cele mai dificile experiențe prin care a trecut.

Deși continua să fie invitată la evenimente și să fie apreciată de public, în interior simțea că își pierduse identitatea de sportiv.

Ea a povestit că a apelat inclusiv la terapie pentru a înțelege că omul și campioana sunt una și aceeași persoană și că este firesc ca sportivii să ceară ajutor atunci când au nevoie.

Tot din această experiență s-a născut dorința de a crea proiecte prin care tinerii sportivi să beneficieze de sprijin psihologic, consiliere și instrumente utile pentru dezvoltarea lor personală.

„Nu avem o cultură a mișcării”

În paralel cu proiectele educaționale, Ana Maria Brânză continuă să promoveze mișcarea în rândul românilor.

Ea spune că oamenii nu ar trebui să aștepte condiții perfecte pentru a începe să facă sport, ci doar să facă primul pas.

„Încercăm să promovăm sportul, dar cred că ar trebui să ne raportăm strict la mișcare. Pentru că oamenii, când aud «sport», se gândesc automat la performanță. Dar mișcarea e simplă.”

Fosta campioană mărturisește că cea mai mare greșeală după retragere a fost că timp de un an nu a mai făcut deloc mișcare.

Acum îi încurajează pe toți să înceapă cu obiective simple, precum mersul pe jos.

„Am început cu cei 10.000 de pași pe zi. E un exercițiu mic. Pentru că noi nu avem o cultură a mișcării.”

Ana Maria Brânză are în palmares trei medalii olimpice, argint la Beijing 2008, aur pe echipe la Rio 2016 și argint la Tokyo, alături de numeroase titluri mondiale și europene. Astăzi, după încheierea carierei sportive, își dedică timpul proiectelor prin care încearcă să îi sprijine pe tinerii sportivi și să le ofere șansele și îndrumarea pe care și-ar fi dorit să le aibă și ea la început de drum.

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