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Antena 1 pregătește marea surpriză: Iustina si Cornel participă în următorul sezon Insula Iubirii?! Radu Vâlcan s-ar fi dat de gol

De: Anca Chihaie 01/08/2026 | 08:32
Antena 1 pregătește marea surpriză: Iustina si Cornel participă în următorul sezon Insula Iubirii?! Radu Vâlcan s-ar fi dat de gol
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Iustina și Cornel, unul dintre cele mai comentate cupluri din sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, au reaprins speculațiile privind o posibilă revenire în celebrul reality-show de la Antena 1. Apariția lor în ediția specială „Insula Iubirii: Reuniuni” a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor, iar un moment petrecut la finalul ceremoniei focului a fost suficient pentru ca fanii să înceapă să creadă că cei doi s-ar putea regăsi și în următorul sezon al emisiunii.

După experiența din cadrul emisiunii, Iustina și Cornel au făcut pași importanți în relația lor. S-au căsătorit și și-au întemeiat o familie, iar în prezent sunt părinții a doi copii. Primul lor copil este Ivana, iar în urmă cu doar câteva zile familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a băiețelului lor, Milan. Nașterea celui de-al doilea copil a fost primită cu bucurie atât de apropiați, cât și de comunitatea pe care cei doi și-au format-o pe rețelele de socializare.

Iustina si Cornel participă în următorul sezon Insula Iubirii?

După încheierea bonfire-ului special, prezentatorul Radu Vâlcan a făcut o remarcă ce a atras imediat atenția celor prezenți, dar și a publicului din fața televizoarelor. Discuția a continuat într-o notă relaxată, iar întrebarea adresată celor doi despre posibilitatea unei noi participări în sezonul următor a alimentat rapid zvonurile din mediul online. Reacția lui Cornel a fost una categorică, în timp ce Iustina s-a arătat mai rezervată, însă schimbul de replici a fost suficient pentru ca internauții să înceapă să vorbească despre o posibilă revenire a cuplului în Thailanda.

Radu: Chiar, v-ați dori să participați la următorul sezon?

Cornel: DA!

Radu: Ca ce? Ca ispită?

Cornel: Ei, ca ispită! Tot cu ea, ca și cuplu!

Dacă o astfel de participare se va concretiza sau nu rămâne de văzut, însă interesul publicului este uriaș. Cei doi au devenit extrem de populari după experiența trăită în sezonul 8 al emisiunii, iar povestea lor de dragoste a continuat și după încheierea filmărilor, contrar așteptărilor multor telespectatori.

Drumul lor până aici nu a fost însă lipsit de provocări. Iustina Luchian și Cornel au ajuns în Thailanda pentru a-și testa relația într-unul dintre cele mai urmărite formate de televiziune din România. Încă din primele ediții, cei doi au reușit să capteze atenția publicului prin personalitățile puternice și dinamica relației lor.

Pe parcursul emisiunii au existat numeroase momente tensionate. Cornel s-a apropiat de mai multe ispite și a stârnit nemulțumirea partenerei sale, în timp ce Iustina a dezvoltat o conexiune aparte cu ispita Teo.

În ciuda tuturor obstacolelor, cei doi au demonstrat că legătura dintre ei era mai puternică decât au anticipat mulți dintre urmăritori. Au părăsit competiția împreună, iar după întoarcerea în România au decis să își continue relația.

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