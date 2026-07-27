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Iustina Loghin, mărturisiri emoționante despre bebelușul ei. Ce a simțit când și-a ținut băiețelul prima dată în brațe

De: Denisa Crăciun 27/07/2026 | 09:59
Iustina Loghin, mărturisiri emoționante despre bebelușul ei. Ce a simțit când și-a ținut băiețelul prima dată în brațe
Iustina Loghin, despre băiețelul ei, Milan/ sursa foto: social media
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Iustina Loghin și Cornel Luchian traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Duminică, 26 iulie, fosta concurentă de la Insula Iubirii a adus pe lume un băiețel, pe nume Milan. Aceasta a povestit în mediul online ce a simțit când l-a văzut prima dată, dar și prin ce a trecut la scurt timp după naștere.

Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit cunoscuți publicului după participarea la Insula Iubirii. Cei doi au plecat împreună de la testul fidelității, iar la scurt timp și-au unit destinele și au adus pe lume o fetiță, pe Ivana.

Șatena adoră să fie mămică, așa că au decis să mai facă un copil. Acum, cei doi se simt mai împliniți ca oricând, pentru că băiețelul Milan a întregit familia. Vedeta a făcut confesiuni incredibile despre momentul în care și-a ținut bebelușul în brațe pentru prima dată.

Iustina Loghin, mărturisiri emoționante despre bebeluș

În ziua cea mare, Cornel și fiica lor, Ivana, au fost alături de proaspăta mămică și i-au dăruit flori, îmbrățișări și susținere. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a împărtășit cu fanii ei că a simțit o emoție pură, așa cum s-a întâmplat și când a devenit mamă prima oară.

Când am născut-o pe Ivana, am spus că nu cred că voi mai putea iubi vreodată pe cineva atât de mult. După câteva luni, mi-am schimbat părerea. Iar acum pot confirma: când l-am văzut pentru prima dată pe Milan, am simțit exact ceea ce am simțit și cu Ivana. O iubire nemărginită și sentimentul că este copilul meu dintotdeauna, a povestit Iustina Loghin în mediul online.

Iustina Loghin, despre băiețelul ei, Milan/ sursa foto: social media
Iustina Loghin, despre băiețelul ei, Milan/ sursa foto: social media

Cu toate acestea, ea a fost mai sinceră ca niciodată și a explicat că imediat după naștere a simțit dureri cumplite. Mai mult decât atât, și-a dat seama că pastilele calmante nu își fac efectul, însă după acest episod dificil s-a întors în salon și s-a bucurat de momentele petrecute cu familia ei.

Am plecat cu o energie foarte pozitivă spre spital. Totul a decurs minunat până am ieșit din sala de operație și am ajuns la terapie. Primele două ore durerea a fost atât de puternică, încât niciun calmant nu își făcea efectul. Stăteam și mă întrebam dacă așa va fi mereu. După ce am ajuns în rezervă și mi-am văzut soțul, care mă așteptase ore bune, și pe Milan, am uitat de tot!, a mai declarat ea.

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Iustina Loghin, în centrul unei întâmplări bizare. Ce s-a întâmplat cu fosta concurentă de la Insula Iubirii

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