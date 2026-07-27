ANAF caută veniturile nedeclarate. Sunt vizați românii care au primit bani din străinătate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a inițiat o campanie masivă de emitere a deciziilor de impunere din oficiu pentru sute de mii de români, inclusiv din diaspora, care nu au declarat veniturile extrasalariale realizate în perioada 2021 și 2024.

Începând de luni, 27 iulie, ANAF demarează o campanie de emitere a deciziilor de impunere pentru persoanele care nu au declarat veniturile obținute în perioada 2021 – 2024 (sau au omis anumite venituri) în special veniturile obținute în diaspora. Decizia de impunere se va face pe baza datelor primite de ANAF de la autoritățile fiscale din alte state UE.

Decizia de impunere din oficiu este un act oficial prin care ANAF calculează și stabilește singură taxele pe care un cetățean trebuie să le plătească, în situația în care acesta nu a depus Declarația Unică sau a transmis date greșite. Fiscul folosește datele primite de la bănci și le trimite românilor factura direct acaasă, sume la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere.

ANAF caută veniturile nedeclarate ale românilor din diaspora

ANAF le poate calcula românilor impozitele și contribuțiile sociale (CASS) în țară pentru veniturile obținute în Italia sau Spania, chiar dacă aceștia și-au achitat taxele acolo. Vizați sunt cei care muncesc în străinătate, care obțin venituri prin închirieri prin platforme precum Booking sau Airbnb, tranzacții cu criptomonede, dar care nu au depus chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din țară.

În cazul în care se constată că declarațiile fiscale, documentele și informațiile prezentate în cadrul procedurii de verificare sunt incorecte, incomplete, false sau dacă persoana fizică verificată refuză, în cadrul aceleași proceduri, prezentarea documentelor pentru verificare ori acestea nu sunt prezentate în termen legal sau persoana se sustrage prin orice alte mijloace de la verificare, organul fiscal central stabilește baza de impozitare ajustată pentru impozitul pe venit și emiterea deciziei de impunere (art. 146 alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în proiectul ANAF.

Cei care primesc decizie de impunere din oficiu au la dispoziție 60 de zile, de la primirea plicului, pentru a depunde declarația corectă cu sumele real sau pentru a contesta – în cazul în care au depus deja declarația. În momentul în care declarația a fost depusă, decizia de impunere de la ANAF se va anula automat.

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