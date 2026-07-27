Locul supranumit Maldivele Europei. Unde este, cum ajungi și cât te costă o vacanță aici

În urmă cu un deceniu, Ksamil aproape că nu apărea în presa internațională de turism. Astăzi este prezent constant în topurile cu „bijuterii ascunse ale Europei”, lucru care demonstrează atât frumusețea sa autentică, cât și faptul că nu mai este un secret pentru turiști. Apa din acest loc trece de la nuanțe de turcoaz deschis la acvamarin și albastru cobalt, motiv pentru care i se spune „Maldivele Europei”, deși se află în Albania. Iată tot ce trebuie să știi despre acest loc.

Unde este Ksamil, Albania

Ksamil este un sat situat în extremitatea sudică a coastei ionice a Albaniei, la aproximativ 17 kilometri de Saranda și chiar lângă Parcul Național Butrint.

Zona este formată din mai multe plaje mici, separate de promontorii stâncoase, patru insule aflate foarte aproape de coastă și o ofertă tot mai mare de pensiuni, restaurante și beach baruri. Deși satul s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, plajele și insulele și-au păstrat farmecul natural.

Pentru cei care explorează sudul Albaniei, Ksamil poate fi inclus într-un circuit alături de Saranda, Butrint, Himara și Dhërmi.

Cum ajungi

Din Saranda

Cea mai rapidă variantă este taxiul. Drumul durează aproximativ 15-20 de minute și costă între 8 și 12 euro.

Există și microbuze locale (furgon), iar vara circulă și autobuze între cele două localități.

Din Tirana

Autobuzele care pleacă din Tirana spre Saranda ajung în aproximativ cinci-șase ore. Din Saranda, călătoria continuă cu taxiul sau cu microbuzul până în Ksamil.

Cu mașina

Drumul de-a lungul șoselei SH8 este ușor de parcurs și oferă priveliști spectaculoase asupra Rivierei Albaneze.

În plin sezon estival, locurile de parcare din Ksamil sunt limitate, astfel că este recomandat să ajungi dimineața.

Din Corfu

Mulți turiști aleg să zboare până în Corfu și să traverseze apoi cu hidrofoilul până în Saranda. Traversarea durează aproximativ 25 de minute, iar apoi mai sunt doar 15-20 de minute cu taxiul până în Ksamil.

Din Gjirokastër

Din orașul istoric Gjirokastër se poate ajunge în Ksamil prin Saranda, pe un traseu montan care oferă numeroase puncte panoramice.

Plajele din Ksamil

Plaja principală Ksamil

Este cea mai mare și mai accesibilă plajă din stațiune. Are un amestec de nisip fin și pietricele albe și oferă o priveliște superbă către cele trei insule aflate la doar 200-300 de metri de mal. Acestea pot fi atinse înot sau cu taxiuri pe apă, contra unei taxe mici.

Pe plajă se pot închiria șezlonguri și umbrele, iar apa este puțin adâncă pe o distanță mare, fiind ideală pentru familiile cu copii.

În lunile iulie și august plaja este foarte aglomerată, motiv pentru care este recomandat să ajungi înainte de ora 9 dimineața dacă vrei un loc bun.

Intrarea în apă este lină, cu fund nisipos, iar mai în larg apar zone stâncoase. Tocmai trecerea de la nisipul alb la diferitele nuanțe de albastru este unul dintre motivele pentru care Ksamil este comparat cu destinațiile tropicale.

Cele trei insule din apropiere pot fi atinse înot de cei care au experiență, iar vara zeci de turiști fac această traversare în fiecare zi.

Bora Bora Beach și Mirror Beach

La sud de plaja principală se află mai multe golfuri mici, cunoscute sub diferite denumiri, în funcție de hotelurile și operatorii care le administrează.

Printre cele mai apreciate se numără Mirror Beach (Plazha e Pasqyrës), renumită pentru apa extrem de limpede și pentru faptul că este mai liniștită decât plaja principală chiar și în plin sezon.

Aceste golfuri pot fi accesate pe jos, urmând o potecă de coastă care trece printre cluburile de plajă. În unele locuri este nevoie să mergi peste stânci, însă traseul este ușor pentru majoritatea vizitatorilor.

Răsplata este reprezentată de plaje mici, cu nisip și apă cristalină, unde ajung mult mai puțini turiști.

Insulele Ksamil

Cele patru insule din larg reprezintă simbolul stațiunii.

Trei dintre ele sunt foarte aproape de plaja principală și pot fi atinse înot, iar cea de-a patra, puțin mai mare și situată mai la sud, este accesibilă în general cu barca.

Insulele au propriile plaje mici și sunt acoperite cu vegetație mediteraneană sălbatică, precum rozmarin, salvie și cistus, care parfumează aerul în zilele cu vânt.

Una dintre cele mai frumoase experiențe este să înoți până la insule, să petreci câteva ore pe plajele lor și să revii apoi înot în apele transparente. Într-o zi liniștită de început de iunie, înainte de sosirea mulțimilor de turiști, experiența este considerată una dintre cele mai frumoase din Europa.

Ce poți face în Ksamil

Înot și snorkeling

Principala activitate în Ksamil este, fără îndoială, înotul. Apa Mării Ionice este extrem de limpede, iar în zilele liniștite vizibilitatea sub apă poate depăși 20-25 de metri. Chiar dacă fauna marină nu este foarte bogată, snorkelingul este o activitate care merită încercată.

Printre stânci poți observa arici de mare, pe care trebuie să îi eviți atunci când intri în apă, caracatițe ascunse printre crăpăturile rocilor și bancuri de pești transparenți care înoată deasupra zonelor nisipoase dintre insule.

Echipamentele pentru snorkeling pot fi închiriate de la operatorii de pe plajă, însă dacă ai propria mască și propriul tub de respirat, le poți aduce pentru a evita costurile suplimentare.

Cele mai interesante locuri pentru explorarea vieții marine sunt zonele stâncoase din jurul insulelor și canalul Lagunei Butrint. Caracatițele sunt întâlnite frecvent la adâncimi de doi-trei metri, ascunse în crăpăturile stâncilor, iar prezența lor poate fi observată după grămezile de cochilii rămase în fața ascunzătorilor.

Stand-Up Paddle (SUP)

Stand-up paddleboarding-ul a devenit foarte popular în Ksamil, iar pe mai multe plaje există centre care închiriază plăci SUP.

O plimbare în jurul insulelor, de-a lungul coastei spre canalul Butrint sau peste apele care își schimbă culoarea în funcție de adâncime este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le oferă stațiunea.

Există excursii ghidate care includ instruire pentru începători și un tur al celor patru insule, cu opriri pentru înot în cele mai spectaculoase locuri.

Pentru cei care preferă să exploreze pe cont propriu, plăcile SUP pot fi închiriate cu aproximativ 15-20 de euro pe oră.

Dimineața, apa este de obicei foarte calmă și potrivită chiar și pentru cei fără experiență, în timp ce după-amiaza vântul poate crea valuri mai puternice.

Excursii cu barca

Mai mulți operatori organizează excursii din micul port al stațiunii și de pe plaja principală.

Acestea includ opriri pentru snorkeling, vizitarea peșterilor marine, plimbări prin Laguna Butrint și excursii către Insula Tongo.

Una dintre cele mai populare excursii este cea spre Insula Tongo, care include un prânz cu pește sau fructe de mare pregătite la grătar și mai multe opriri pentru baie.

Există și excursii care vizitează toate cele patru insule din Ksamil, precum și alte insule din apropiere, inaccesibile de pe uscat.

Cei care preferă excursiile private pot negocia direct cu proprietarii bărcilor de pe plajă. În funcție de durata plimbării și de numărul de persoane, un tur de aproximativ două ore costă între 15 și 25 de euro de persoană.

Parcul Național Butrint

La doar trei kilometri de plaja principală din Ksamil se află Butrint, unul dintre cele mai importante situri arheologice din Balcani și inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Aici pot fi admirate vestigii din perioadele greacă, romană, bizantină și venețiană, toate amplasate pe o peninsulă împădurită, înconjurată de lagună.

Printre cele mai importante obiective se numără teatrul antic grecesc, băile romane, baptisteriul creștin decorat cu mozaicuri, bazilica bizantină și castelul venețian.

Biletul de intrare costă aproximativ 1.000 de lek albanezi (aproximativ 10 euro), iar parcul este deschis zilnic între orele 08:00 și 19:00 pe timpul verii.

Pentru vizitarea completă sunt necesare cel puțin trei-patru ore. Este recomandat să ai apă, cremă de protecție solară și încălțăminte comodă, deoarece traseul presupune mult mers pe jos.

Din Ksamil se poate ajunge la Butrint pe jos, cu bicicleta sau cu taxiul, drumul durând doar câteva minute.

Plimbări cu caiacul în Laguna Butrint

Canalul Vivari, care leagă laguna de mare, și întreaga zonă a lagunei sunt ideale pentru plimbările cu caiacul.

Apa este foarte liniștită, iar zona reprezintă un habitat important pentru numeroase păsări, printre care stârci, egrete, flamingo (care apar ocazional) și alte specii de păsări de apă.

Caiacele pot fi închiriate din Ksamil sau prin intermediul pensiunilor din zonă.

Canalul Vivari este unul dintre cele mai frumoase locuri pentru o astfel de plimbare. Este mărginit de stuf și copaci, iar printre vegetație pot fi observate zidurile vechiului oraș Butrint.

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Ksamil

Iunie și septembrie

Aceste luni sunt considerate cele mai bune pentru vacanță.

Apa mării are temperaturi cuprinse între 22 și 25 de grade Celsius, plajele nu sunt foarte aglomerate, iar prețurile la cazare sunt mai mici decât în plin sezon.

Tot în această perioadă, vizibilitatea sub apă este excelentă pentru snorkeling.

Iulie și august

Sunt cele mai aglomerate luni ale anului.

Plajele se umplu încă de dimineață, iar cele mai bune locuri sunt ocupate înainte de ora 8:00.

Prețurile la cazare și la șezlonguri ating cele mai ridicate valori, însă atmosfera este animată, iar restaurantele și beach barurile sunt deschise până târziu.

Sfârșitul lunii mai

Sfârșitul primăverii este potrivit pentru cei care caută liniște. Temperaturile aerului sunt ridicate, iar apa mării ajunge la aproximativ 20-21 de grade Celsius. Numărul turiștilor este redus.

Octombrie

În octombrie, multe beach baruri și restaurante sezoniere se închid, iar stațiunea devine foarte liniștită. Apa rămâne suficient de caldă pentru baie, iar situl arheologic Butrint poate fi vizitat fără căldura excesivă din timpul verii.

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