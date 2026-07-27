Cât costă un kilogram de pepene în piețe. Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai gustos fruct

Românii profită din plin de fructele verii. În piețe, cea mai mare bătălie se dă între pepene și celelate fructe, precum cireșe sau piersici, însă pepenele câștigă detașat, fie că vorbim despre cel roșu, fie despre cel galben. Producătorii vin în ajutorul localnicilor pentru a alege cel mai gustos fruct.

Vara fără pepene este ca o zi fără soare. Tocmai din acest motiv, românii cumpără în cantități semnificative fructul de sezon, atât din supermarket, cât și din piețe. Ca în fiecare an, oamenii se împart în două tabere: pepene galben sau roșu?

Indiferent de răspuns, este important să știm să alegem cel mai dulce, zemos și fresh fruct. De aceea, producătorii vin cu trucuri inedite care ajută pe oricine să își dea seama de calitatea fructului răcoritor.

Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai gustos pepene

Pepenii sunt nelipsiți de pe mesele românilor, exact ca în fiecare an. Piețele și supermarketurile sunt pline de astfel de fructe de sezon, însă oamenii se lovesc mereu de aceeași dilemă: care este cel mai bun pepene. Mulți dintre ei cer ajutorul expertului, iar vânzătorul alege în consecință. Totuși, pentru a nu mai pierde vremea minute bune în fața tarabei, producătorii explică cum alegem cel mai gustos fruct.

Producătorii spun că un pepene bun trebuie să fie mai mare și să cântărească în jur de 7 kilograme. De asemenea, atunci când folosim tehnica lovirii, miezul trebuie să vibreze.

Ne uităm puţin să fie puţin mai mari, un pepene bun trebuie să aibă peste 6, 7 kilograme, o formă omogenă. Atunci când îl lovim, să vibreze miezul, a spus un producător pentru Observator.

În plus, un alt producător a precizat că este esențial să ne uităm la coajă. Aceasta trebuie să fie o idee mai groasă, tare și să fie lucioasă. În acest fel, ne asigurăm că este un pepene bun.

Trebuie să sune aşa mai…să nu sune gros. Aşa mai, a mai adăugat un producător.

Cât costă un kilogram de pepene în piețe

În această perioadă, în piețe, un kilogram de pepene roșu pornește de la 2,50 lei. Pe de altă parte, pepenele galben este un pic mai scump, astfel că prețul începe de la 3 lei. Producătorii au și un sfat pentru cei care preferă pepenele galben. Trebuie să aibă un miros plăcut și intens, iar coaja să fie întreagă, fără lovituri sau zone moi.

VEZI ȘI: Ce riscuri are dieta cu pepene roșu, potrivit specialistei în nutriție Carmen Brumă: „Nu contează doar câte kilograme ai pierdut

De ce trebuie să mâncăm pepene cu brânză și mentă, potrivit lui Carmen Brumă