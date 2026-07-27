Acasă » Știri » Cât costă un kilogram de pepene în piețe. Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai gustos fruct

Cât costă un kilogram de pepene în piețe. Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai gustos fruct

De: Denisa Crăciun 27/07/2026 | 08:56
Cât costă un kilogram de pepene în piețe. Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai gustos fruct
Trucuri pentru alegerea pepenului sursa foto pexels.com
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Românii profită din plin de fructele verii. În piețe, cea mai mare bătălie se dă între pepene și celelate fructe, precum cireșe sau piersici, însă pepenele câștigă detașat, fie că vorbim despre cel roșu, fie despre cel galben. Producătorii vin în ajutorul localnicilor pentru a alege cel mai gustos fruct.

Vara fără pepene este ca o zi fără soare. Tocmai din acest motiv, românii cumpără în cantități semnificative fructul de sezon, atât din supermarket, cât și din piețe. Ca în fiecare an, oamenii se împart în două tabere: pepene galben sau roșu?

Indiferent de răspuns, este important să știm să alegem cel mai dulce, zemos și fresh fruct. De aceea, producătorii vin cu trucuri inedite care ajută pe oricine să își dea seama de calitatea fructului răcoritor.

Trucurile producătorilor pentru a alege cel mai gustos pepene

Pepenii sunt nelipsiți de pe mesele românilor, exact ca în fiecare an. Piețele și supermarketurile sunt pline de astfel de fructe de sezon, însă oamenii se lovesc mereu de aceeași dilemă: care este cel mai bun pepene. Mulți dintre ei cer ajutorul expertului, iar vânzătorul alege în consecință. Totuși, pentru a nu mai pierde vremea minute bune în fața tarabei, producătorii explică cum alegem cel mai gustos fruct.

Producătorii spun că un pepene bun trebuie să fie mai mare și să cântărească în jur de 7 kilograme. De asemenea, atunci când folosim tehnica lovirii, miezul trebuie să vibreze.

Ne uităm puţin să fie puţin mai mari, un pepene bun trebuie să aibă peste 6, 7 kilograme, o formă omogenă. Atunci când îl lovim, să vibreze miezul, a spus un producător pentru Observator.

În plus, un alt producător a precizat că este esențial să ne uităm la coajă. Aceasta trebuie să fie o idee mai groasă, tare și să fie lucioasă. În acest fel, ne asigurăm că este un pepene bun.

Trebuie să sune aşa mai…să nu sune gros. Aşa mai, a mai adăugat un producător.

Cât costă un kilogram de pepene în piețe

În această perioadă, în piețe, un kilogram de pepene roșu pornește de la 2,50 lei. Pe de altă parte, pepenele galben este un pic mai scump, astfel că prețul începe de la 3 lei. Producătorii au și un sfat pentru cei care preferă pepenele galben. Trebuie să aibă un miros plăcut și intens, iar coaja să fie întreagă, fără lovituri sau zone moi.

VEZI ȘI: Ce riscuri are dieta cu pepene roșu, potrivit specialistei în nutriție Carmen Brumă: „Nu contează doar câte kilograme ai pierdut

De ce trebuie să mâncăm pepene cu brânză și mentă, potrivit lui Carmen Brumă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Știri
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Știri
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă, dar un judecător i-a oprit
Mediafax
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă,...
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de intimidare din partea unor oficiali ai statului român. Armate de “susținători” și membri de partid s-au năpustit asupra ziarului, instigați de postările ministrului Radu Miruță, ca reacție la dezvăluirile ziarului despre vacanța în Turcia
Gandul.ro
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce au fugit în SUA
Adevarul
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce...
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la o dronă facem față. Urmează testul cu roiul”
Digi24
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am...
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Mediafax
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Ibacka, apariție spectaculoasă în costum de baie: „Mi-am făcut curaj”
Click.ro
Andreea Ibacka, apariție spectaculoasă în costum de baie: „Mi-am făcut curaj”
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi24
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei...
Cum setezi Google Maps și Apple Maps pentru cel mai rapid traseu
Promotor.ro
Cum setezi Google Maps și Apple Maps pentru cel mai rapid traseu
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva mai ciudat?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva...
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de intimidare din partea unor oficiali ai statului român. Armate de “susținători” și membri de partid s-au năpustit asupra ziarului, instigați de postările ministrului Radu Miruță, ca reacție la dezvăluirile ziarului despre vacanța în Turcia
Gandul.ro
Gândul denunță un atac fără precedent asupra presei din partea USR și o acțiune de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Cum a ajuns Neti Sandu în televiziune. Ce profesie își dorea să urmeze
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Avertisment pentru românii care țin bani la saltea. La ce riscuri își expun economiile
Andreea Ibacka, fotografie incendiară de la malul mării: „Să vă prefaceți că n-ați dat zoom
Andreea Ibacka, fotografie incendiară de la malul mării: „Să vă prefaceți că n-ați dat zoom
Dronă detectată în apropiere de Sulina. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16
Dronă detectată în apropiere de Sulina. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16
Familia victimei lui Mario Iorgulescu, marcată de o altă tragedie uriașă. Sora lui Dani Vicol a murit ...
Familia victimei lui Mario Iorgulescu, marcată de o altă tragedie uriașă. Sora lui Dani Vicol a murit la doar 7 ani
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Vezi toate știrile