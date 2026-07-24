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Pepenele roșu sau pepenele galben? Mihaela Bilic pune capăt celei mai gustoase dileme a verii: „Se mănâncă cu felia, dar îngrașă!”

De: Paul Hangerli 24/07/2026 | 05:40
Pepenele roșu sau pepenele galben? Mihaela Bilic pune capăt celei mai gustoase dileme a verii: „Se mănâncă cu felia, dar îngrașă!”
Pepene galben sau roșu? Alegerea grea a verii, sursa-colaj CANCAN.RO
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Vara are un rege incontestabil în farfuriile românilor: pepenele. Dulce, rece și numai bun de savurat într-o după-amiază toridă, el este nelipsit din sezonul cald. Dar dacă ar trebui să alegem între pepenele roșu și cel galben, care este varianta mai bună? Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică diferențele și arată că fiecare are propriile atuuri, însă oferă și un avertisment important pentru cei care cred că pepenele poate fi consumat fără limită.

Pepenele, vedeta verii care cucerește orice masă

Puține fructe sunt atât de iubite precum pepenele. Fie că este roșu sau galben, el aduce imediat gustul vacanței și al zilelor călduroase. Mihaela Bilic spune că alegerea nu este deloc simplă, pentru că ambele variante vin cu beneficii importante pentru organism.

„Pepenele este fructul vedetă al verii, zemos și răcoritor, greu îi poți rezista. Ce culoare alegem, roșu sau galben?”

Pepenele roșu protejează pielea, iar cel galben luptă împotriva îmbătrânirii

Deși diferența de culoare pare doar o chestiune de gust, ea ascunde și compuși diferiți.

Medicul explică faptul că pepenele roșu este bogat în licopen, în timp ce pepenele galben conține beta-caroten, fiecare având un rol important pentru sănătatea pielii.

„Pepenele roșu conține licopen, un pigment cu efecte de protecție a pielii împotriva razelor ultraviolete. Pepenele galben conține beta-caroten, un precursor de vitamina A, cu efect de protecție a pielii împotriva îmbătrânirii. Deci avem egalitate.”

La potasiu și fibre, pepenele galben câștigă

Dacă vorbim despre minerale și fibre, pepenele galben reușește să ia un mic avans.

Mihaela Bilic spune că acesta conține mai mult potasiu și mai multe fibre, două elemente care contribuie atât la combaterea retenției de apă, cât și la o absorbție mai lentă a zahărului.

„La conținutul de potasiu, mineral care previne retenția de lichide, pepenele galben e câștigător, are dublu față de cel roșu. La conținutul de fibre, tot pepenele galben învinge cu un gram de fibre la 100, față de 0,3 grame pentru cel roșu. Fibrele încetinesc absorbția zahărului, deci pepenele galben e mai prietenos cu silueta.”

Au puține calorii, dar asta nu înseamnă că putem mânca oricât

Mulți consideră că pepenele este atât de plin de apă încât nu poate influența silueta. Mihaela Bilic atrage însă atenția că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Atât pepenele roșu, cât și cel galben au aproximativ același conținut de zahăr și un număr redus de calorii, însă porțiile foarte mari pot face diferența.

„Ambele culori au 7 grame de fructoză la 100 grame și în jur de 35 de calorii. Roșu sau galben, nu uitați că pepenele se mănâncă cu felia, chiar dacă are peste 90% apă, îngrașă!”

Așa că, dacă vara aceasta încă vă întrebați ce pepene să puneți în coș, răspunsul este simplu: ambele variante sunt excelente. Pepenele roșu impresionează prin licopen, cel galben câștigă la fibre și potasiu, iar adevărata provocare nu este alegerea culorii, ci să vă opriți după câteva felii.

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