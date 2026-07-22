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Mihaela Bilic, despre alimentul care poate întârzia menopauza cu peste 3 ani. Ce ar trebui să mănânce femeile după 40 de ani

De: Paul Hangerli 22/07/2026 | 05:40
Mihaela Bilic, despre alimentul care poate întârzia menopauza cu peste 3 ani. Ce ar trebui să mănânce femeile după 40 de ani
Mihaela Bilic prezintă alimentul care întârzie menopauza, sursa-colaj CANCAN.RO
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Menopauza este una dintre cele mai importante etape din viața unei femei, iar alimentația poate avea un rol mai mare decât s-a crezut până acum. Medicul nutriționist Mihaela Bilic vorbește despre rezultatele unui studiu amplu care arată că anumite alimente pot întârzia instalarea menopauzei și pot contribui la menținerea sănătății organismului pentru mai mult timp.

Alimentul care poate întârzia menopauza

Mihaela Bilic spune că alimentația poate influența momentul în care apare menopauza. Potrivit unui studiu prospectiv realizat pe femei cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani, consumul regulat de legume proaspete și pește gras poate întârzia instalarea menopauzei cu până la 3,3 ani.

Medicul explică faptul că această cercetare, cunoscută sub numele de „The UK Women Cohort Study”, a urmărit peste 35.000 de femei timp de șase ani și a evidențiat diferențe importante între obiceiurile alimentare și vârsta la care apare menopauza.

„Ce-și doresc femeile? Să rămână tinere, frumoase și sănătoase! Aflați că se poate prin ajustarea dietei. Un studiu prospectiv făcut pe femei cu vârsta între 40 și 65 ani a demonstrat că instalarea menopauzei poate fi întârziată cu până la 3,3 ani dacă consumăm legume proaspete și pește gras.”

Ce alimente pot grăbi instalarea menopauzei

Nutriționistul atrage atenția că nu toate dietele au același efect asupra organismului feminin. Potrivit rezultatelor studiului, o alimentație bazată în principal pe carbohidrați rafinați și o dietă vegetariană pot accelera instalarea menopauzei.

În schimb, consumul zilnic de legume și ulei de pește pare să susțină producția hormonilor sexuali feminini.

The UK Women Cohort Study a urmărit obiceiurile alimentare a peste 35.000 femei timp de 6 ani. Concluzia? Dieta vegetariană și consumul unor cantități mari de carbohidrați de tipul orez, paste făinoase sau pâine grăbește instalarea menopauzei cu 1,8 ani. La polul opus, consumul zilnic de legume și ulei de pește au efecte miraculoase în menținerea sintezei de hormoni sexuali feminini.”

De ce sunt atât de importante vitamina C și Omega 3

Mihaela Bilic explică faptul că procesul de îmbătrânire este strâns legat de oxidarea celulelor, iar ovarele nu fac excepție. Tocmai de aceea, antioxidanții din legume și acizii grași Omega 3 pot avea un rol protector important.

Medicul subliniază că organismul nu poate produce singur nici vitamina C și nici acizii grași Omega 3, motiv pentru care acestea trebuie aduse zilnic prin alimentație.

„Îmbătrânirea înseamnă oxidare, iar ovarele sunt și ele supuse acestui fenomen. Cine se poate opune «ruginirii» noastre din interior? Vitamina C și antioxidanții din legume, alături de acizii grași esențiali Omega 3 din pește!

Organismul uman nu poate sintetiza vitamina C, ea trebuie adusă din alimentație. La fel și pentru acizii grași Omega 3… de aceea se numesc esențiali! Sinergia dintre Omega 3 și antioxidanții din legume neutralizează radicalii liberi responsabili de îmbătrânire și îmbolnăvire. Prezența de polifenoli vegetali în tubul digestiv protejează grăsimile Omega 3 de oxidare și permite trecerea în circulație a unor molecule de acizi grași cu eficiență crescută. Legume și ulei de pește, ăsta pare a fi secretul tinereții fără bătrânețe!”

Alimentația poate influența mai mult decât credeam

Potrivit Mihaelei Bilic, până nu demult se considera că moștenirea genetică este factorul decisiv în procesul de îmbătrânire. Noile cercetări arată însă că alimentația poate avea un impact important asupra sănătății pe termen lung.

Specialista spune că Omega 3 poate întârzia atât menopauza, cât și apariția osteoporozei, în timp ce consumul de produse lactate este asociat cu un risc mai mic de obezitate și cu o dezvoltare armonioasă.

„Până acum știam că moștenirea genetică nu poate fi influențată. Pare că lucrurile s-au schimbat: cu ulei de pește întârziem menopauza și osteoporoza, iar cu produse lactate suntem protejați de obezitate și creștem mai înalți.”

Lecția pe care o putem învăța de la popoarele nordice

În încheiere, Mihaela Bilic spune că stilul alimentar al popoarelor nordice ar putea reprezenta un exemplu demn de urmat. Consumul constant de pește și de alimente bogate în Omega 3 este, în opinia sa, unul dintre motivele pentru care aceste populații au o stare bună de sănătate și un aspect fizic apreciat.

Nutriționistul amintește și faptul că beneficiile acizilor grași Omega 3 sunt susținute de zeci de mii de studii științifice și recomandă includerea lor în alimentația zilnică, indiferent dacă provin din pește sau din suplimente.

„Popoarele nordice țin cont de aceste secrete alimentare și nu întâmplător silueta și aspectul lor fizic sunt de invidiat. Decât să facem referire la studiul China, oare n-ar fi mai isteț să adoptăm tradițiile celor din nord?

Molecula magică de Omega 3 nu trebuie brevetată, ea există în natură. Cât despre beneficii, stau dovadă peste 20.000 de articole științifice pe care nimeni nu le-a mediatizat.

Fie că provine dintr-un aliment sau dintr-un supliment, este esențial să includem Omega 3 în dieta zilnică,  un obicei banal cu rol de panaceu universal!”

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