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Cele mai frecvente surse ale mirosurilor neplăcute din locuință. Cum poți scăpa de ele fără soluții complicate

De: Daniel Matei 22/07/2026 | 06:10
Cele mai frecvente surse ale mirosurilor neplăcute din locuință. Cum poți scăpa de ele fără soluții complicate
Sursa foto: Shutterstock
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Mirosurile neplăcute din locuință nu provin întotdeauna din coșul de gunoi sau din bucătărie. De multe ori, canapelele, covoarele, mașina de spălat sau chiar animalele de companie pot reține mirosuri care persistă în timp, dacă nu sunt curățate corespunzător.

Surse ale mirosurilor neplăcute din locuință

De multe ori, chiar și o locuință care pare curată poate avea un miros neplăcut persistent. Specialiștii spun că problema nu este cauzată întotdeauna de lipsa igienei, ci de acumularea mirosurilor în textile, electrocasnice sau alte obiecte folosite zilnic. Identificarea sursei este, de cele mai multe ori, cheia pentru eliminarea definitivă a mirosului.

Potrivit publicației Better Homes & Gardens, cea mai eficientă metodă de a elimina mirosurile este identificarea și îndepărtarea sursei acestora, nu mascarea lor cu odorizante sau lumânări parfumate.

Coșul de gunoi și chiuveta din bucătărie

Resturile alimentare și umezeala pot provoca rapid apariția mirosurilor neplăcute. Specialiștii recomandă spălarea regulată a coșului de gunoi și curățarea scurgerii chiuvetei, unde se pot acumula grăsimi și resturi de mâncare.

Covoarele și mobilierul tapițat

Țesăturile absorb în timp mirosurile provenite din gătit, fum, animale de companie sau umezeală. Aspirarea regulată și curățarea periodică în profunzime ajută la eliminarea mirosurilor persistente, iar bicarbonatul de sodiu poate contribui la neutralizarea acestora.

Mașina de spălat

Dacă ușa mașinii de spălat rămâne închisă după terminarea programului, umezeala favorizează apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. Specialiștii recomandă lăsarea ușii și a sertarului pentru detergent deschise după fiecare utilizare și efectuarea periodică a unui ciclu de curățare.

Animalele de companie

Paturile, păturile, jucăriile și litierele animalelor pot deveni surse importante de mirosuri dacă nu sunt igienizate regulat. Spălarea accesoriilor și curățarea frecventă a zonelor în care stau animalele contribuie la menținerea unui aer proaspăt în locuință.

Nu încerca doar să acoperi mirosul

Experții atrag atenția că odorizantele de cameră și lumânările parfumate oferă doar o soluție temporară. Pentru rezultate de durată, trebuie eliminată cauza mirosului, iar locuința trebuie aerisită și curățată în mod regulat.

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