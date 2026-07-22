Cum arată locuința lui Adin și a Laviniei, concurenții de la Mireasa, sezonul 12, despre care se spune că ar fi la un pas de separare

În ultimele zile, numele Laviniei și al lui Adin au fost pe buzele tuturor, după ce în mediul online au apărut zvonuri că povestea lor de dragoste ar fi ajuns la final. În timp ce fanii încercau să afle ce se întâmplă cu adevărat între cei doi câștigători ai sezonului 12 Mireasa, au ieșit la iveală și imagini din casa în care locuiesc împreună.

Cei doi au ales o casă spațioasă, amenajată într-un stil modern, cu accente elegante. Piesa de rezistență este livingul, unde privirea este atrasă imediat de scara impunătoare, finisată cu plăci în nuanțe de maro închis, cu aspect de cărămidă. În aceeași încăpere se află și un bar decorat în același stil, care completează aspectul sofisticat al locuinței.

Cum arată locuința lui Adin și a Laviniei, concurenții de la Mireasa

Bucătăria este un alt spațiu care iese în evidență. Mobilierul alb, combinat cu electrocasnicele negre, oferă un contrast modern, iar imaginile arată că aici cei doi petrec destul de mult timp împreună. De altfel, Lavinia și Adin au o pasiune comună pentru gătit și nu de puține ori își pregătesc singuri mesele.

Într-unul dintre filmulețele postate pe rețelele sociale, Lavinia îl surprinde pe Adin relaxându-se pe canapea și îi mărturisește că are poftă de o shaorma la farfurie. Fără să stea pe gânduri, fostul concurent se ridică și intră în bucătărie pentru a-i îndeplini dorința, un gest care i-a făcut pe mulți să creadă că relația lor este cât se poate de normală.

Lavinia a pus capăt tuturor speculațiilor

Totul vine după ce fanii au observat că Lavinia nu mai purta inelul de logodnă și au început să lanseze tot felul de teorii despre o posibilă despărțire. Speculațiile s-au răspândit rapid, însă bruneta a decis să pună capăt tuturor discuțiilor și a explicat ce se întâmplă, de fapt.

„Văd că au apărut multe speculații, așa că vreau să clarific lucrurile: nu m-am despărțit de soțul meu. Suntem bine, fericiți și nu există niciun motiv pentru aceste zvonuri. Am venit să fiu alături de sora mea, care a născut de curând. În rest, vă rog să nu mai dați curs informațiilor neadevărate”, a transmis Lavinia.

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