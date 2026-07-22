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Cum ar fi murit Ann Widdecombe, de fapt. Procurorii dezvăluie detalii despre moartea fostei deputate britanice

De: Paul Hangerli 22/07/2026 | 06:30
Cum ar fi murit Ann Widdecombe, de fapt. Procurorii dezvăluie detalii despre moartea fostei deputate britanice
Deputata britanică a fost ucisă cu un ciocan, sursa-colaj CANCAN.RO
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Noi detalii au ieșit la iveală în cazul morții fostei deputate britanice Ann Widdecombe. Procurorii susțin că politiciana în vârstă de 78 de ani a fost atacată în propria locuință în timp ce lua prânzul, fiind lovită de 21 de ori în cap. Un bărbat de 28 de ani a fost pus oficial sub acuzare pentru crimă, iar anchetatorii verifică în continuare dacă atacul a avut o motivație politică sau teroristă.

Atacul ar fi durat doar două minute

Joshua Kerry, în vârstă de 28 de ani, din Rotherham, South Yorkshire, a fost pus sub acuzare pentru uciderea fostei deputate conservatoare și purtătoare de cuvânt a partidului Reform UK. Acesta a apărut marți în fața Tribunalului Westminster Magistrates’ Court, iar ulterior a fost plasat în arest preventiv, urmând să fie prezentat în fața instanței Old Bailey.

Potrivit procurorului Kashif Malik, atacul s-a produs pe 8 iulie, în locuința izolată a lui Ann Widdecombe din Haytor, comitatul Devon. În momentul agresiunii, femeia lua prânzul.

Anchetatorii susțin că Joshua Kerry a ajuns la domiciliul victimei la volanul unui autoturism roșu Vauxhall Corsa, a intrat pe ușa principală și a rămas în casă doar două minute.

Cum ar fi murit Ann Widdecombe

În fața instanței, procurorii au prezentat detalii despre presupusul atac. Potrivit acuzațiilor, Joshua Kerry ar fi lovit-o pe Ann Widdecombe de 21 de ori în creștetul capului cu un ciocan, după care ar fi răsturnat-o de pe scaun. Înainte de a părăsi locuința, i-ar fi luat portofelul din geantă și ar fi fugit cu mașina.

Medicii legiști au stabilit provizoriu că decesul a fost provocat de o leziune craniană produsă prin lovirea cu un obiect contondent. Totuși, în cadrul deschiderii anchetei medico-legale s-a precizat că autopsia a fost efectuată, însă cauza medicală exactă a morții nu a fost încă stabilită oficial.

Victima, găsită după ce nu s-a prezentat la un interviu

Dispariția fostei deputate a ridicat primele semne de întrebare după ce aceasta nu s-a conectat la un interviu online programat în emisiunea lui Matt Allwright de la Channel 5, cu puțin înainte de ora 13:00, în ziua atacului.

Echipa de producție a încercat să ia legătura cu Ann Widdecombe prin intermediul asistentei sale personale, iar aceasta i-a cerut grădinarului familiei să meargă la locuință pentru a verifica dacă totul este în regulă.

În dimineața zilei de 9 iulie, grădinarul a găsit ușa din față deschisă și a descoperit-o pe politiciană întinsă cu fața în jos pe podeaua bucătăriei, având răni grave la cap. Serviciile de urgență au fost chemate imediat, însă medicii nu au mai putut face nimic, declarând decesul la ora 12:20.

Anchetatorii verifică o posibilă motivație politică sau teroristă

Joshua Kerry a fost arestat inițial pe 11 iulie pentru suspiciunea de omor, la două zile după descoperirea cadavrului. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit noi probe care au determinat rearestarea sa și pentru suspiciuni privind pregătirea sau instigarea unor acte de terorism.

Deși până în prezent nu a fost pus sub acuzare pentru infracțiuni de terorism, ancheta este coordonată de detectivi specializați în combaterea terorismului.

Procurorul-șef Frank Ferguson, din cadrul Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS), a declarat că investigația privind motivele atacului este în desfășurare și include verificarea unei posibile motivații politice sau teroriste.

La rândul său, șeful Poliției Antiteroriste din Regatul Unit, Laurence Taylor, a afirmat că detectivii continuă să analizeze toate ipotezele și a descris cazul drept „un atac brutal asupra unei femei de 78 de ani, în propria locuință”.

Anterior, poliția din Devon și Cornwall arestase un alt bărbat, în vârstă de 26 de ani, din Newton Abbot, însă acesta a fost ulterior eliberat și nu mai este considerat suspect în dosar.

O carieră politică de peste trei decenii

Ann Widdecombe a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii britanice. Ea a fost aleasă pentru prima dată deputat conservator în circumscripția Maidstone din Kent în 1987 și a reprezentat această circumscripție timp de 23 de ani.

În anii 1990 a ocupat funcții ministeriale în guvernul condus de Sir John Major, inclusiv cea de ministru responsabil pentru penitenciare.

După retragerea din Camera Comunelor, și-a continuat activitatea în viața publică. A reprezentat sud-vestul Angliei în Parlamentul European din partea Partidului Brexit, iar în 2023 s-a alăturat formațiunii Reform UK, devenind purtătoare de cuvânt pentru imigrație și justiție.

Dincolo de politică, Ann Widdecombe a devenit cunoscută publicului larg și prin participarea la emisiunile de televiziune Strictly Come Dancing și Celebrity Big Brother, unde a ocupat locul al doilea în ediția din 2018.

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