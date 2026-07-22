Alimentele pe care Andreea Bălan nu le consumă niciodată. Are aceeași greutate de 20 de ani

De peste 20 de ani, Andreea Bălan (42 de ani) se mândrește cu aceeași greutate: nici mai mult, nici mai puțin de 49-50 de kilograme. În spatele acestei reușite există multă muncă, efort fizic, echilibru mental, un regim alimentar strict și multă disciplină.

Alimentele pe care Andreea Bălan nu le consumă

Se poate spune că Andreea Bălan a realizat o performanță la care multe femei nici nu îndrăznesc să spere. De peste 20 de ani, ea reușește să își păstreze greutatea în limita a 49 – 50 de kilograme. Cifrele de pe cântar sunt atent menținute prin ore întregi de efort fizic, echibru emoțional și mental și restricții alimentare.

Pe lângă sport, Andreea Bălan și-a format un stil de viață cât se poate de echilibrat. Îmbinat cu efortul fizic, artista nu mănâncă preparate prăjite în ulei sau excesiv de procesate și se abține de la dulciuri, însă mănâncă adesea un desert după masă „doar de poftă”. În cadrul unui interviu, artista a recunoscut că disciplina mentală, cât și fizică face cu adevărat diferența dintre un stil de viață cumpătat și unul dezorganizat.

Andreea Bălan are aceeași greutate de 20 de ani

De asemenea, datorită consumului mare de calorii din timpul antrenamentelor fizice și al orelor de dans, artista are nevoie de o hidratare specială. Consumă cantități semnificative de apă pe parcursul întregii zile, ceea ce o ajută și la reducerea senzației false de foame.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate. Nu este vorba de a fi exigent în acest caz cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică, cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport. Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a spus Andreea Bălan pentru Click.ro.

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