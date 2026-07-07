Andreea Bălan, acuzată că îi distruge cariera lui Victor Cornea. Sportivul a reacționat

Relația dintre tenismenul Victor Cornea și artista Andreea Bălan a devenit, în ultimele luni, un subiect intens discutat în mediul online, odată cu apariția unor speculații potrivit cărora viața personală a sportivului ar fi influențat evoluția sa din circuitul profesionist. Numeroase comentarii apărute pe rețelele sociale au încercat să pună rezultatele recente ale jucătorului de tenis pe seama relației sale, însă acesta respinge categoric astfel de interpretări și transmite că parcursul său profesional este construit exclusiv prin muncă, disciplină și încredere în propriile capacități.

Sportivul continuă să privească înainte și își concentrează atenția asupra obiectivelor pe care și le-a stabilit în carieră. Pentru el, fiecare zi reprezintă o nouă oportunitate de a progresa, iar succesul este rezultatul pașilor mici făcuți constant, nu al circumstanțelor din viața personală. În ciuda valului de opinii apărute în spațiul public, acesta își păstrează aceeași strategie care l-a însoțit de-a lungul întregii cariere și preferă să investească energie doar în aspectele pe care le poate controla.

Cum a reacționat sportivul

În ultima perioadă, zvonurile privind presupusa influență negativă a partenerei sale asupra performanțelor sportive au circulat intens în mediul virtual. Unii internauți au asociat scăderea din clasamentul ATP cu schimbările din viața personală a tenismenului, sugerând că relația ar fi afectat ritmul pregătirii și participarea la competiții. Totuși, astfel de afirmații nu sunt susținute de dovezi și reprezintă simple speculații lansate în spațiul online.

În realitate, parcursul unui sportiv de performanță este influențat de numeroși factori, de la accidentări și programul competițional până la schimbările de parteneri în probele de dublu sau nivelul adversarilor întâlniți în turnee. Clasamentul mondial fluctuează constant, iar fiecare rezultat poate modifica poziția unui jucător într-un interval foarte scurt.

Victor Cornea își menține obiectivul de a evolua la cel mai înalt nivel și consideră că sănătatea reprezintă cea mai importantă condiție pentru a-și continua cariera. Planurile sale includ participarea în continuare la competițiile internaționale și consolidarea poziției în circuitul profesionist, fără a lua în calcul retragerea din activitate. Sportivul rămâne concentrat asupra pregătirii fizice și tehnice, convins că progresul vine prin consecvență și muncă susținută.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a spus sportivul.

VEZI ȘI: Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere

Andreea Bălan și-a schimbat numele după nunta cu Victor Cornea. Ce scrie în buletinul artistei