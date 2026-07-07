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Localitatea cu cel mai slab elev de la Evaluarea Națională 2026: a luat media 1.00. S-a prezentat la ambele probe, dar a luat doar punctul din oficiu

De: David Ioan 07/07/2026 | 14:44
Localitatea cu cel mai slab elev de la Evaluarea Națională 2026: a luat media 1.00. S-a prezentat la ambele probe, dar a luat doar punctul din oficiu
Localitatea cu cel mai slab elev de la Evaluarea Națională 2026: a luat media 1.00. S-a prezentat la ambele probe, dar a luat doar punctul din oficiu
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Localitatea Văleni, din comuna Dobromir, județul Constanța, a ajuns în atenția publică după ce un elev de clasa a VIII‑a a obținut media finală 1.00 la Evaluarea Națională 2026.

Adolescentul s‑a prezentat la ambele probe, însă nu a reușit să obțină decât punctul din oficiu, fără niciun alt răspuns corect. Situația este confirmată de rezultatele publicate de Ministerul Educației.

Localitatea cu cel mai slab elev de la Evaluarea Națională 2026: a luat media 1.00.

La Școala Gimnazială Nr. 1 Văleni au fost înscriși 11 elevi, dintre care trei nu s‑au prezentat. Cea mai mare medie obținută în această unitate a fost 2,52, ceea ce indică un nivel general extrem de scăzut al performanțelor la examen.

În județul Constanța se remarcă însă și exemple pozitive. Un elev din mediul rural, de la școala din Cogealac, a obținut media 9,60, cu 9,95 la Limba Română și 9,25 la Matematică, clasându‑se pe locul 70 la nivel județean.

Situații similare cu cea din Văleni au fost înregistrate și în alte localități. La Școala Gimnazială din Piatra, un elev a obținut media 1,30, iar restul notelor, cu două excepții, au fost sub 4. La Cogealac, un alt elev a primit 1,35. La Oltina, un candidat a obținut 1,45, iar un coleg a reușit să urce doar până la 2,20, în condițiile în care cea mai mare medie din școală a fost 4,55.

S-a prezentat la ambele probe, dar a luat doar punctul din oficiu

În Gârliciu și Dobromir, doi elevi au obținut media 1,50. La Dobromir au fost înscriși 20 de candidați, patru absenți, iar cea mai mare medie a fost 4,70. La Saligny, Făurei și Dumbrăveni s‑au înregistrat medii de 1,60 și 1,70. La Făurei, doar doi elevi s‑au prezentat la examen, cu rezultate de 1,70 și 2,90. La Dumbrăveni, cea mai mică medie a fost 1,75, iar cea mai mare 6,40.

Chiar și cu media 1 la Evaluarea Națională, elevii se pot înscrie la liceu prin repartizare computerizată sau pot opta pentru școlile profesionale, deoarece media de admitere ia în calcul doar rezultatele din gimnaziu.

Pentru anul 2026, Constanța nu a avut nicio medie de 10. Cele mai mari rezultate au fost 9,97 și 9,95, iar rata de promovare s‑a menținut ridicată, deși mai mică decât în anul precedent. Topul liceelor din județ, după mediile generale, este condus de Colegiul Național Mircea cel Bătrân, urmat de Liceul Teoretic Ovidius, Liceul Teoretic Traian și Colegiul Național Mihai Eminescu.

 

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