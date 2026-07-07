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Florin Ristei și-a recuperat bagajul de vacanță, distrus, după două săptămâni. Ce le-a cerut angajaților de la compania aeriană: „Acum îmi pare rău”

De: Andreea Stăncescu 07/07/2026 | 14:52
Florin Ristei și-a recuperat bagajul după două săptămâni / Sursa foto: Social media
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Ceea ce trebuia să fie finalul liniștit al unei vacanțe s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru Florin Ristei. Artistul s-a confruntat cu o problemă pe care mulți călători speră să o evite. Bagajul său s-a pierdut în timpul transportului și a fost recuperat abia după aproape două săptămâni, într-o stare deplorabilă.

După zile întregi de așteptare, cântărețul și-a primit, în cele din urmă, trolerul. Bucuria nu a durat însă prea mult, deoarece acesta era vizibil avariat.

Valiza ajunsese deteriorată, cu bucăți lipsă și cu urme evidente de uzură. Pentru ca bagajul să poată fi transportat fără să se destrame complet, acesta fusese lipit cu bandă adezivă înainte de a-i fi predat lui Florin Ristei.

„A ajuns și bagajul meu cu avionul, după ce, probabil, a fost călcat de un alt avion”, a transmis Florin Ristei pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Ce a spus Florin Ristei despre bagajul recuperat

Deși situația ar fi putut enerva pe oricine, Florin Ristei a ales să privească întâmplarea cu umor. Artistul a publicat imagini cu bagajul distrus pe rețelele de socializare și a făcut mai multe glume pe seama incidentului. El a spus, în stilul caracteristic, că dacă tot valiza a rămas atât de mult timp în posesia companiei, angajații ar fi putut profita de ocazie pentru a-i spăla și hainele murdare, mai ales lenjeria rămasă în bagaj.

Deși bagajul a fost recuperat într-o stare departe de cea în care fusese predat, Florin Ristei a reușit să facă haz de necaz de situația dificilă cu care s-a confruntat.

„Acum mie îmi pare rău nu neapărat că s-a stricat bagajul. S-a stricat, s-a stricat. Da, puteau, dacă tot l-au ținut două săptămâni, o săptămână și ceva,două, să-mi spele și mie chiloții ăia. Dacă dădeau un pic la o parte primul buzunar acolo, erau fix toți chiloții murdari deasupra. Altceva nu mi-am lăsat. Putea să-i spele la mână, la râu…”, a povestit Florin Ristei pe rețelele de socializare.

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