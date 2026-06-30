Florin Ristei a primit interdicție de la noua iubită! Artistul i s-a confesat lui Speak: ”Nu dau, nu am voie”

Florin Ristei și-a oficializat relația cu Andreea Ramona, fosta iubită a lui Vincenzo Castellano. Deși sunt foarte discreți, artistul a făcut dezvăluiri uluitoare despre ce i-a interzis șatena să mai facă. În plus, prietenul său bun, Speak, a vrut să afle mai multe despre povestea lor de dragoste și dacă este o relație serioasă.

Florin Ristei are o nouă iubită, după ce s-a despărțit în urmă cu ceva timp de Yasmin Awad. Este vorba despre Andreea Ramona, fosta parteneră a lui Vincenzo Castellano. Aceștia sunt foarte discreți, însă de curând, în cadrul podcastului Sold Out Media, el și Speak au avut o discuție deschisă. Cântărețul a mărturisit că iubita i-a interzis să facă ceva ce înainte obișnuia să facă.

Interdicția pe care o are Florin Ristei de la noua iubită

Florin Ristei este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. El este urmărit de mii de oameni și pare că la rândul său dădea follow mai multor domnișoare. Cu toate acestea, odată ce și-a făcut relație, obiceiul s-a schimbat. Andreea Ramona, noua sa parteneră, i-a interzis să mai urmărească alte fete, iar el s-a conformat.

El a dezvăluit totul în cadrul podcastului Sold Out Media, acolo unde cineva a amintit de acest obicei al lui. În replică, artistul a spus că nu mai face asta de când are relație.

„Și tu dai follow la 2000 de femei”, i-a spus cineva lui Florin Ristei. „Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a răspuns el.

Răspunsul lui Florin Ristei la întrebarea dacă este o relație pe termen lung

Speak a încercat să afle mai multe despre noua relație a lui Florin Ristei. Acesta nu a oferit foarte multe detalii, iar atunci când a fost întrebat dacă relație este una de durată, cântărețul a evitat să răspundă. Totuși, a explicat că nu merită să investești în toate situațiile, ci doar în cele pe care le consideri serioase.

Nu toate relațiile merită să îmbunătățești, adică nu vrei să îmbunătățești în toate, decât în alea în care chiar vrei să investești. Sau pe care le vezi pe termen lung. Că nu vrei să îmbunătățești o dată (…) Nu știu la ce te referi (n.r. dacă noua lui relație e pe termen lung sau nu), a spus Florin Ristei.

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Cu ce se ocupă noua iubită a lui Florin Ristei, de fapt. Artistul și-a asumat relația cu Andreea