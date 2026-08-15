Mihaela Bilic demontează mitul despre pâine în care cred mulți români. Ce îngrașă, de fapt

Pâinea este unul dintre primele alimente eliminate de multe persoane atunci când vor să slăbească, iar ideea că „pâinea îngrașă” este adânc înrădăcinată în obiceiurile și zicalele românilor. Reputatul medic nutriționist Mihaela Bilic contrazice însă această percepție și explică, printr-o comparație simplă a caloriilor, că problema nu este neapărat pâinea, ci alimentele pe care obișnuim să le consumăm împreună cu ea. Diferența poate fi uriașă: o felie de pâine are aproximativ 80 de calorii, în timp ce o singură lingură de ulei ajunge la 100.

Mihaela Bilic: „Nu pâinea îngrașă, ci ceea ce mâncăm cu pâine”

Pentru multe persoane care încep o dietă, primul pas este renunțarea la pâine. Mihaela Bilic atrage însă atenția că pâinea ajunge adesea să fie considerată vinovată pentru caloriile care provin, în realitate, din alimentele consumate alături de ea.

Nutriționistul face o comparație între valoarea calorică a pâinii și cea a unor produse pe care românii le consumă frecvent împreună cu aceasta. Diferențele sunt considerabile.

„Toată lumea spune că pâinea îngrașă. Eu zic că ce punem pe ea îngrașă mai tare. Pâinea are 220-240 de calorii pe suta de grame. Brânza și cașcavalul variază de la 250 la 350 de calorii. Salamul de Sibiu are 450, iar untul 750.”

Icrele și salata de vinete pot avea de două-trei ori mai multe calorii

Mihaela Bilic aduce în discuție și alte alimente care sunt rareori consumate fără pâine, precum icrele sau salata de vinete. În cazul acestora, aportul caloric poate fi mult mai mare, în special din cauza cantității de ulei folosite la preparare.

Pentru a face diferența și mai ușor de înțeles, medicul nutriționist compară o felie de pâine cu o singură lingură de ulei.

„Nu mai vorbim de icre și salată de vinete, care merg de minune cu pâine și care au de două, trei ori mai multe calorii. Țineți cont că o felie de pâine are 80 de calorii, iar o lingură de ulei are 100. Cu alte cuvinte, nu pâinea îngrașă, ci ceea ce mâncăm cu pâine.”

Cantitatea de pâine face însă diferența

Faptul că pâinea poate face parte din alimentație nu înseamnă că poate fi consumată fără limită. Mihaela Bilic subliniază că porția este esențială atunci când vorbim despre aportul caloric total.

Există o diferență evidentă între o felie de pâine consumată la masă și cantitatea de calorii adusă de o franzelă întreagă.

„Și cantitatea face diferența. Una e să mănânci o felie de pâine și alta e să mănânci toată franzela.”

Trebuie să renunțăm la pâine dacă vrem să mâncăm sănătos?

Răspunsul Mihaelei Bilic este categoric: nu. Nutriționistul explică faptul că pâinea reprezintă o sursă de amidon și, implicit, de glucide complexe, pe care organismul le utilizează pentru producerea energiei.

În plus, aceasta atrage atenția asupra unei confuzii frecvente: alimentația sănătoasă nu trebuie identificată automat cu o cură de slăbire și cu eliminarea unor categorii întregi de nutrienți.

„Trebuie să renunțăm la pâine? Nici vorbă. Pâinea este o sursă de amidon, adică glucide lente din care producem energie. Nu confundați cura de slăbire cu alimentația sănătoasă. Avem nevoie de toate categoriile de nutrienți la fiecare masă.”

Cum arată farfuria ideală, potrivit Mihaelei Bilic

Pentru o alimentație echilibrată, proporțiile din farfurie sunt mai importante decât eliminarea completă a pâinii sau a altor produse făinoase.

Potrivit explicațiilor Mihaelei Bilic, jumătate din farfurie ar trebui să fie ocupată de legume. Un sfert este rezervat surselor de proteine, precum carnea, peștele, ouăle sau brânza, iar ultimul sfert poate conține alimente bogate în glucide complexe.

„O farfurie ideală e plină, jumătate cu legume, un sfert cu proteine, adică carne, pește, ouă, brânză, iar celălalt sfert cu glucide lente, adică pâine, orez, mămăligă sau paste.”

Mihaela Bilic: „O dietă echilibrată include obligatoriu făinoasele”

Mesajul medicului nutriționist este că pâinea nu trebuie transformată automat într-un aliment interzis. Într-o alimentație echilibrată, produsele făinoase își pot găsi locul alături de legume și surse de proteine, cu atenție la cantități și la alimentele cu care sunt asociate.

„O dietă echilibrată include obligatoriu făinoasele, iar Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul a 300-500 de grame de pâine pe zi”, spune Mihaela Bilic.

CITEȘTE ȘI: Alimentele care trebuie evitate la micul-dejun, potrivit Mihaelei Bilic. Majoritatea românilor le consumă în fiecare dimineață

Mihaela Bilic, despre „singurele alimente din natură care au simultan efect PRE-, PRO- și POST-biotic”