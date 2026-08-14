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Răzvan Kovacs, mesaj dureros după ce susține că nu și-a mai văzut copiii de săptămâni: „Mi-e atât de dor de voi”

De: Anca Chihaie 14/08/2026 | 23:41
Răzvan Kovacs, mesaj dureros după ce susține că nu și-a mai văzut copiii de săptămâni: „Mi-e atât de dor de voi”
Răzvan Kovacs
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Răzvan Kovacs trece printr-o perioadă dificilă după despărțirea de Ema Oprișan, iar situația dintre cei doi pare să fi devenit tot mai tensionată. Deși au decis să își continue viețile separat, cei doi sunt în continuare căsătoriți și au împreună o fetiță. În ultima perioadă, DJ-ul a făcut mai multe afirmații despre relația pe care o are cu cei mici, susținând că nu ar mai fi reușit să îi vadă sau să vorbească cu ei de mai multe săptămâni.

Recent, Răzvan Kovacs a transmis un nou mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a exprimat dorul față de copii. Gestul vine după o perioadă în care fostul concurent de la „Insula iubirii” a vorbit public despre dificultățile pe care le întâmpină în ceea ce privește legătura cu familia sa.

Răzvan Kovacs, mesaj dureros după ce susține că nu și-a mai văzut copiii

Mesajul publicat de acesta a fost însoțit de o fotografie în care apar copiii, iar întreaga postare a scos la iveală cât de mult resimte lipsa lor. Răzvan Kovacs a lăsat să se înțeleagă că perioada prin care trece nu este una ușoară, însă continuă să spere că lucrurile se vor îndrepta în cele din urmă.

Foto: Instagram

Potrivit afirmațiilor făcute anterior de DJ, ar fi trecut deja câteva săptămâni de când nu și-ar fi văzut copiii și nu ar fi reușit să țină legătura cu aceștia. Situația a apărut în contextul despărțirii de Ema Oprișan, relația dintre cei doi devenind tot mai complicată după separare.

„Zilele trec… eu nu i-am văzut… Nu i-am auzit… E greu, dar într-o zi, toate se vor schimba… Mi-e atât de dor de voi”, a scris Răzvan Kovacs.

Răzvan și Ema au format un cuplu cunoscut publicului după participarea la „Insula iubirii”. Ulterior, cei doi și-au întemeiat o familie și au devenit părinții unei fetițe. Ema Oprișan mai are, de asemenea, un băiat dintr-o relație anterioară, pe care Răzvan l-a prezentat de-a lungul timpului ca făcând parte din familia sa.

După despărțire, cei doi au transmis inițial că își doresc să păstreze o relație civilizată și să pună pe primul loc binele copiilor. În ultimele luni însă, au apărut mai multe semnale că lucrurile dintre ei nu sunt atât de simple. Răzvan Kovacs a ajuns să vorbească public despre problemele întâmpinate în relația cu cei mici și despre faptul că nu ar mai avea acces la aceștia așa cum și-ar dori.

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