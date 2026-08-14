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Alertă fără precedent în Anglia și Țara Galilor. Oamenii, avertizați pe telefon din cauza incendiilor

De: Anca Chihaie 14/08/2026 | 22:56
Alertă fără precedent în Anglia și Țara Galilor. Oamenii, avertizați pe telefon din cauza incendiilor
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Milioane de persoane din Anglia și Țara Galilor primesc, începând de vineri seară, un mesaj de alertă pe telefoanele mobile, autoritățile încercând să limiteze riscul izbucnirii unor noi incendii de vegetație. Avertizarea vine într-un moment în care pompierii se luptă deja cu mai multe focare, iar temperaturile ridicate și condițiile extrem de uscate favorizează propagarea rapidă a flăcărilor.

Mesajele sunt transmise treptat, începând în jurul orei 19:00, și îi îndeamnă pe oameni să evite orice activitate care ar putea provoca un incendiu. Printre acestea se numără aprinderea grătarelor, a focurilor de tabără sau a artificiilor. Autoritățile le cer, de asemenea, britanicilor să nu aprindă focuri în grădini, parcuri, zone împădurite, câmpuri sau alte spații deschise.

Alertă fără precedent în Anglia și Țara Galilor

Oamenii sunt sfătuiți să anunțe imediat serviciile de urgență în cazul în care observă un incendiu, apelând numărul 999. Măsura este considerată necesară în condițiile în care echipele de intervenție sunt deja solicitate de amploarea incendiilor izbucnite în mai multe regiuni.

Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în Stourbridge, în West Midlands, unde incendiile au distrus complet 19 locuințe. Situația a determinat autoritățile să intensifice măsurile pentru protejarea comunităților și pentru prevenirea unor noi focare.

Guvernul britanic a trecut la un nivel superior de intervenție, iar premierul Andy Burnham a solicitat sprijinul armatei în contextul crizei provocate de incendii și de valul de căldură. În același timp, autoritățile au anunțat măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de izbucnire a unor noi focare.

Una dintre deciziile luate vizează interzicerea grătarelor de unică folosință, considerate un factor de risc în perioadele în care vegetația este foarte uscată. Oamenii sunt avertizați, de asemenea, să fie extrem de atenți atunci când fumează și să nu arunce mucuri de țigară în zone în care acestea ar putea aprinde vegetația.

Premierul a descris condițiile drept extrem de periculoase și le-a cerut britanicilor să trateze avertizarea cu maximă seriozitate. Potrivit acestuia, obiectivul principal al autorităților este prevenirea unor noi incendii și protejarea populației, în timp ce pompierii și serviciile de intervenție lucrează în condiții dificile.

În paralel, guvernul analizează posibilitatea de a utiliza avioane specializate în stingerea incendiilor. Astfel de aeronave sunt folosite deja în mai multe țări din Europa și în Statele Unite pentru intervențiile împotriva incendiilor de vegetație. Autoritățile britanice iau în calcul contractarea unor astfel de aparate pentru a putea interveni mai eficient în cazul unor incendii de amploare.

Avertizarea transmisă pe telefoanele mobile este una dintre cele mai importante măsuri de informare a populației. Sistemul de alerte poate trimite simultan mesaje către un număr foarte mare de persoane aflate în zonele vizate, fără ca acestea să fie nevoite să descarce o aplicație sau să se înscrie în prealabil.

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