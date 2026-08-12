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Flăcări uriașe în apropiere de Năvodari. Patru autospeciale ISU au fost trimise la fața locului

De: David Ioan 12/08/2026 | 19:56
Flăcări uriașe în apropiere de Năvodari. Patru autospeciale ISU au fost trimise la fața locului
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Un incendiu puternic a izbucnit în această după‑amiază, 12 august, la un centru de colectare a maselor plastice situat la ieșirea din localitatea Lumina, spre Năvodari, în zona cunoscută drept Peninsulă. Fumul dens s‑a ridicat rapid și a devenit vizibil de la kilometri distanță, atrăgând atenția locuitorilor din împrejurimi.

Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate patru autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, sprijinite de un echipaj de prim ajutor. Intervenția este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru a limita extinderea incendiului și pentru a controla zona afectată.

Flăcări uriașe în apropiere de Năvodari

Suprafața cuprinsă de foc este estimată la aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar arderea se manifestă generalizat. Din cauza cantității mari de fum degajate, autoritățile au emis un mesaj Ro‑Alert pentru populația din proximitate, recomandând evitarea zonei și respectarea instrucțiunilor transmise.

În acest moment nu există informații privind cauza producerii incendiului și nici date despre eventuale victime. Ancheta urmează să stabilească modul în care a izbucnit focul și circumstanțele care au favorizat propagarea lui.

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