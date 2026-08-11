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Vacanța s-a transformat într-un coșmar! Sofia a murit împreună cu mama și bunica sa

De: Anca Chihaie 11/08/2026 | 10:01
Vacanța s-a transformat într-un coșmar! Sofia a murit împreună cu mama și bunica sa
Foto: social media
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O vacanță în Brazilia s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Columbia. Sofia Murillo, o influenceriță în vârstă de doar 17 ani, și-a pierdut viața într-un accident de elicopter produs în apropierea punctului panoramic Vista Chinesa, una dintre zonele spectaculoase ale orașului Rio de Janeiro. Adolescenta se afla la bordul aeronavei împreună cu mama și bunica sa, care au murit, de asemenea, în urma prăbușirii.

Accidentul a avut loc sâmbătă, 8 august, într-o zonă împădurită și greu accesibilă din apropierea Alto da Boa Vista. Elicopterul efectua un zbor turistic deasupra orașului atunci când s-a prăbușit. La bord se aflau patru persoane: Sofia Murillo, mama sa, Wendy Manrique, în vârstă de 37 de ani, bunica ei, Rocio Cubillos, de 59 de ani, și pilotul Alessandro Rocha. Niciuna dintre cele patru persoane nu a supraviețuit.

Sofia a murit împreună cu mama și bunica sa

Sofia Murillo era cunoscută în mediul online, în special în Columbia, unde locuia în Bogotá. Adolescenta avea o comunitate importantă pe rețelele de socializare, unde era urmărită de peste 250.000 de persoane pe Instagram și TikTok. Conținutul publicat de ea era axat în special pe frumusețe, produse cosmetice și sfaturi pentru îngrijire, iar postările sale ajunseseră la un public numeros.

Ultima activitate cunoscută a tinerei pe rețelele sociale a fost înregistrată cu doar câteva zile înainte de tragedie. Pe 5 august, Sofia publicase pe TikTok un videoclip în care își prezenta rutina de la sala de fitness. Trei zile mai târziu, adolescenta avea să moară în timpul excursiei din Brazilia.

Familia se afla în Rio de Janeiro pentru o vacanță. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, rudele rezervaseră un zbor panoramic de aproximativ 20 de minute pentru a admira de la înălțime peisajele orașului și celebra statuie Christos Mântuitorul.

Sofia, mama și bunica ei au urcat primele în elicopter, pentru cursa programată în jurul orei 11:00. Celelalte rude urmau să efectueze un al doilea zbor și au rămas în zona hangarului. Tragedia s-a produs la scurt timp după decolare, iar rudele care așteptau următoarea cursă au aflat despre accident în timp ce se aflau încă la aeroport.

Echipajele de intervenție au fost alertate în jurul orei 11:11. Operațiunea de salvare a fost complicată de poziționarea epavei într-o zonă împădurită, cu acces dificil. Impactul a provocat un incendiu, iar flăcările s-au extins pe vegetația de pe versant. Pentru limitarea incendiului au intervenit inclusiv militari specializați în combaterea focarelor din zone greu accesibile.

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