Un rugbist a murit la 26 de ani, după ce ar fi suferit un șoc termic în timpul unui antrenament în Japonia

Rugbistul fijian Saimoni Vunilagi, în vârstă de 26 de ani, a murit după ce ar fi suferit un șoc termic în urma unui antrenament desfășurat în Japonia. Află detalii!

Rugbistul Saimoni Vunilagi a murit

Sportivul a fost internat la începutul săptămânii trecute, potrivit Givemesport. Acesta a acuzat simptome severe după o sesiune de pregătire desfășurată la temperaturi extrem de ridicate. Antrenamentul a avut loc în orașul Fukuoka, din sudul Japoniei, unde temperaturile au ajuns la 35 de grade Celsius.

Potrivit Agenției pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor din Japonia, aproximativ 18.000 de persoane au fost spitalizate din cauza insolației și a șocului termic în luna iulie. Dintre aceste persoane, 45 au fost declarate decedate la sosirea la spital.

Anual, în Japonia mor 1.300 de persoane din cauza căldurii. Autoritățile și-au propus să reducă acest număr la jumătate în următorii 3 ani și jumătate.

Când a murit Saimoni Vunilagi

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Clubul Kyuden Voltex a anunțat că Saimoni Vunilagi a murit vineri, 7 august. Aceștia au publicat vestea tristă pe rețelele sociale, arătându-se devastați de tragedie. Alte detalii privind circumstanțele morții sportivului nu au fost dezvăluite.

„După antrenamentul echipei de luni, 3 august 2026, Saimoni a prezentat simptome compatibile cu un șoc termic sever. A fost transportat la o unitate medicală pentru tratament, însă, în ciuda eforturilor depuse de echipa medicală, a murit în mod tragic. Jucătorii, membrii staffului și toți cei implicați în activitatea echipei sunt devastați de această veste neașteptată. Deși Saimoni se alăturase de curând echipei Kyushu KV, spiritul său generos și stilul său de joc puternic au creat așteptări mari în privința contribuției sale în sezonul următor. Ne rugăm cu umilință pentru odihna sufletului său și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. În aceste momente de profundă durere, le cerem tuturor să respecte nevoia familiei de spațiu și intimitate”, se arată în mesajul publicat de Kyuden Voltex.

Japan Rugby League One a reacționat

După vestea tristă, Japan Rugby League One a publicat un mesaj de condoleanțe pentru familia lui Saimoni Vunilagi.

„Am primit cu profundă tristețe vestea morții lui Saimoni. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut și au fost implicați în viața sa”, au transmis reprezentanții competiției.

Tânărul sportiv se alăturase echipei în iulie 2026. Înainte de această mutare, Saimoni activase la Tokyo Sungoliath din Japan Rugby League One. Cu toate că s-a născut în Fiji, sportivul a stat o mare parte din cariera sa în Japonia, după efectuarea studiilor în Noua Zeelandă.

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