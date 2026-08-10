BANC | După o noapte de pomină, Bulă își duce prietenii de băut la el în apartament, ca să-i culce

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După o noapte de pomină, Bulă își duce prietenii de băut la el în apartament, ca să-i culce. Lângă patul din sufragerie, amicii văd un gong.
– Bulă, ce este un gongul ăsta?
– Nu este gong, e un ceas vorbitor.
– Serios?! Nu se poate așa ceva.
– Hai să vă arăt cum funcționează!
Bulă aplică o lovitură puternică gongului. Imediat, se aude o voce:
– Bulăăăăă! Este ora 4 dimineața!
Bulă la interviu
Bulă se duce la un interviu pentru un loc de muncă foarte bine plătit. Intră în birou, iar directorul îl întreabă:
– Bulă, spune-mi, care crezi că este cel mai mare avantaj al tău?
– Sincer? Sunt foarte sincer.
– Sinceritatea nu este neapărat un avantaj în lumea afacerilor.
– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră.
Directorul se uită puțin mirat la el, dar continuă:
– Bine… și care este cel mai mare defect al tău?
Bulă răspunde imediat:
– Sunt prea sincer.
– Nu cred că sinceritatea poate fi considerată un defect.
Bulă se uită serios la el:
– Sincer? Chiar nu-mi pasă ce credeți.
Soția și soțul
Soția îi spune soțului:
– Dragule, am observat că în ultima vreme nu mai ești atent la mine. Nu mai observi când îmi schimb coafura, când îmi cumpăr haine noi…
Soțul, foarte calm:
– Ba da, observ.
– Serios? Și ce am schimbat ieri?
Soțul se gândește câteva secunde:
– Ai schimbat ceva ieri?
– Exact! Vezi?! Nici măcar nu știi!
– Iubito, stai puțin… ieri ai schimbat ceva?
– Da!
– Și ce?
– Mi-am schimbat parola de la telefon!
Soțul zâmbește:
– Aaa, pe aia am observat-o. De trei zile încerc să o ghicesc!
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