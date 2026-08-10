BANC | După o noapte de pomină, Bulă își duce prietenii de băut la el în apartament, ca să-i culce

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După o noapte de pomină, Bulă își duce prietenii de băut la el în apartament, ca să-i culce. Lângă patul din sufragerie, amicii văd un gong.

– Bulă, ce este un gongul ăsta?

– Nu este gong, e un ceas vorbitor.

– Serios?! Nu se poate așa ceva.

– Hai să vă arăt cum funcționează!

Bulă aplică o lovitură puternică gongului. Imediat, se aude o voce:

– Bulăăăăă! Este ora 4 dimineața!

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Bulă la interviu

Bulă se duce la un interviu pentru un loc de muncă foarte bine plătit. Intră în birou, iar directorul îl întreabă:

– Bulă, spune-mi, care crezi că este cel mai mare avantaj al tău?

– Sincer? Sunt foarte sincer.

– Sinceritatea nu este neapărat un avantaj în lumea afacerilor.

– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră.

Directorul se uită puțin mirat la el, dar continuă:

– Bine… și care este cel mai mare defect al tău?

Bulă răspunde imediat:

– Sunt prea sincer.

– Nu cred că sinceritatea poate fi considerată un defect.

Bulă se uită serios la el:

– Sincer? Chiar nu-mi pasă ce credeți.

Soția și soțul

Soția îi spune soțului:

– Dragule, am observat că în ultima vreme nu mai ești atent la mine. Nu mai observi când îmi schimb coafura, când îmi cumpăr haine noi…

Soțul, foarte calm:

– Ba da, observ.

– Serios? Și ce am schimbat ieri?

Soțul se gândește câteva secunde:

– Ai schimbat ceva ieri?

– Exact! Vezi?! Nici măcar nu știi!

– Iubito, stai puțin… ieri ai schimbat ceva?

– Da!

– Și ce?

– Mi-am schimbat parola de la telefon!

Soțul zâmbește:

– Aaa, pe aia am observat-o. De trei zile încerc să o ghicesc!

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