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BANCUL ZILEI | „Iubito, cum vrei să comunicăm?”

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 09:09
BANCUL ZILEI | Iubito, cum vrei să comunicăm?
BANCUL ZILEI | "Iubito, cum vrei să comunicăm?"
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Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Iubito, cât timp voi fi plecat, cum vrei să comunicăm:

-prin mail;

-sms;

-scrisori;

-Prin virament bancar iubitule!

BANCUL ZILEI |
BANCUL ZILEI | „Iubito, cum vrei să comunicăm?”

Alte bancuri haioase

Bulă la medic

Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

La psiholog

Bulă și Bubulina, la psiholog:
– Doamnă Bubulina, ce v-ați dori de la căsnicia dumneavoastră?
– Aș vrea să simt o efuziune de dragoste și înțelegere, o comuniune între sufletele noastre. Să-l simt receptiv la sentimentele mele și săritor la dorințele împărtășite sau doar sugerate. Să avem o relație pură și caldă, o iubire continuă și înălțătoare. Practic, să ne contopim, exact ca atunci când ne-am cunoscut.
– Foarte frumos! Dar dumneavoastră, domnule Bulă, ce v-ați dori?
– Eu aș vrea decât să-mi dea voie la pescuit…

VEZI ȘI: BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare

Bancul sfârșitului de săptămână | Prietenul Mihai

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