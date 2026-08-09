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Amendă de până la 2.500 de lei pentru românii care locuiesc la casă. Ce nu ai voie să lași în fața gardului

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 09:55
Amendă de până la 2.500 de lei pentru românii care locuiesc la casă. Ce nu ai voie să lași în fața gardului
Amendă pentru cei care fac asta/ sursa foto:pexels
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Românii care locuiesc la casă au mai puține restricții decât cei care locuiesc la bloc. Totuși, puțini știu care sunt, de fapt, regulile. Un obicei pe care îl au mulți oameni poate duce la sancțiuni serioase.

Autoritățile atrag atenția celor care locuiesc la casă. Cei care lasă tomberonul în fața gardului riscă să fie amendați cu până la 2.500 de lei. Deși sunt amplasate în fața proprietății, se consideră ca fiind pe domeniul public, așadar recipientele trebuie scoase doar pe timpul zilei, în intervalul stabilit, altfel, autoritățile locale pot crede că sunt abandonate, ceea ce atrage după sine sancțiuni.

Ce nu ai voie să lași în fața gardului

Recipientele pentru deșeuri nu trebuie lăsate în fața gardului permanent. Acestea trebuie scoase doar pe timpul zilei, în intervalul stabilit de fiecare comunitate. Măsura are scopul de a menține curățenia pe domeniul public și de a evita blocarea trotuarelor sau a căilor de acces. În majoritatea localităților, ele trebuie amplasate la limita proprietății înainte de sosirea mașinii de salubrizare și retrase după golire.

Cei care nu respectă regulile pot fi sancționați de Poliția Locală cu până la 2.500 de lei. Autoritățile recomandă ca recipientele pentru deșeuri să fie lăsate în curte sau într-un spațiu special amenajat. Deșeurile abandonate necorespunzător pot fi un impediment și pentru cei din jur din cauza mirosului neplăcut sau a spațiului limitat.

Ce reguli mai sunt pentru cei care locuiesc la casă

Pe lângă recipientele pentru deșeuri, autoritățile au impus o serie de reguli. Potrivit regulamentelor locale, este interzisă depozitarea pe trotuare sau pe spațiile verzi a următoarelor categorii de obiecte și materiale:

-molozul rezultat din lucrări de construcții;

-mobilierul vechi și saltelele;

-electrocasnicele scoase din uz;

-anvelopele uzate;

-crengile și resturile vegetale depozitate pentru perioade lungi;

-materialele de construcții, paleții sau sacii cu nisip ori ciment, fără autorizație.

În această perioadă, pentru efectuarea verificărilor în localități, multe administrații locale au început să intensifice controalele și aplică amenzi celor care nu respectă regulile privind gospodărirea spațiilor din jurul locuinței.

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