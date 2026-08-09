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3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și „uită” să declare acest lucru la administrație

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 08:43
3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și uită să declare acest lucru la administrație
Amendă pentru acești locuitori la bloc
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Locuitul la bloc are atât beneficii, cât și reguli care trebuie respectate. Totuși, puțini știu că există o lege importantă, pe care dacă locatarii nu o respectă pot fi sancționați. 

Locatarii au o serie de reguli de care trebuie să țină cont. Pe lângă plata întreținerii obligatorii, este esențială declararea numărului de oameni care locuiesc într-un apartament. Dacă o persoană vine în vizită și stă mai mult de 15  zile, aceasta trebuie adăugată pe lista de la administrație. Cei care nu declară pot primi amenzi de până la 3.000 de lei.

Amendă pentru cei care uită să declare acest lucru la administrație

Potrivit legii 196/2018, neanunțarea schimbării numărului de persoane pentru cotele de întreține în termen de 10 zile duce la sancțiuni. Locatarii trebuie să declare acest aspect administrației asociației sau președintelui de bloc, în special dacă o rudă sau o altă persoană stă mai mult de 15 zile în apartament. Aceștia trebuie să anunțe în maximum 10 zile de la procedura modificării.

Regula celor 15 zile spune că o persoană este luată în calcul la cotele de întreținere dacă locuiește în casă cumulativ 15 zile într-o lună calendaristică. Cei care nu respectă această lege și nu declară modificarea pot fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 500 și 3.000 de lei, conform art. 102 alin. 1 lit. e și alin. 2 din Legea 196/2018.

Amendă pentru acești locuitori la bloc
Amendă pentru acești locuitori la bloc

Cine aplică sancțiunea și care este procesul

Amenda nu poate fi dată direct de președintele sau administratorul blocului. Sancțiunile se aplică de către Inspectoratul de Stat în Construcții sau de către Compartimentul Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei/ Poliției Locale. De asemenea, procedura de sesizare este una simplă.

Președintele asociației sau vecinii care sunt deranjați de această situație pot face o sesizare la Primăria de sector sau locală, după caz sau chiar la Poliția Locală ori Biroul Asociații de Proprietari. În urma sesizării, autoritățile competente vor trimite un inspector pe teren pentru verificare. În cazul în care descoperă această neregulă, vor aplica procesul verbal de contravenție.

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