Este duminică, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, fiind foarte populare în mediul online. Ele se găsesc sub mai multe forme, precum iluzii optice, numere sau cuvinte lipsă sau chiar imagini cu diferențe. Testele de acest fel îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, spontaneitatea și gândirea analitică. Tot ce trebuie să faci este să găsești bicicleta ascunsă în iluzia optică.

Test de inteligență | Găsiți bicicleta ascunsă în această iluzie optică!

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Astăzi îți propun o iluzie optică, adică o imagine formată din mai multe elemente, tocmai pentru a te testa. Aceasta îți va pune mintea la contribuițe, astfel că abilitatea ta vizuală și spontaneitatea îți vor fi puse la încercare. Pentru a demonstra că ești un geniu trebuie să rezolvi iluzia într-un scurt timp. Tot ce trebuie să faci este să privești imaginea cu atenție și să găsești bicicleta. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să găsești bicicleta: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va oferi răspunsul corect. Așadar, din mulțimea de elemente, bicicleta se poate observa în partea de sus din dreapta.

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine el se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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