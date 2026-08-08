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Test de logică | Identificați 3 diferențe între fermierii din cele două imagini!

De: Denisa Crăciun 08/08/2026 | 15:05
Test de logică | Identificați 3 diferențe între fermierii din cele două imagini!
Test de logică | Identificați 3 diferențe între fermierii din cele două imagini!
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Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de logică interesant.

Testele de logică sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Acestea se găsesc la un click distanță, în mediul online, fiind foarte populare. Testele de acest tip îți testează abilitatea vizuală, memoria, spontaneitatea și gândirea analitică.

Rezolvând astfel de exerciții, mintea va fi pusă la contribuție, astfel că pe termen lung se pot observa efecte pozitive. Tot ce trebuie să faci pentru a realiza testul propus este să privești cu atenție imaginea și să identifici cele trei diferențe între fermieri.

Test de logică | Identificați 3 diferențe între fermierii din cele două imagini!

Dragă cititorule, ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de logică. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție cele două imagini cu fermieri și să identifici cele trei diferențe. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să găsești răspunsul în maximum 16 secunde.

Rezolvând astfel de teste, nu doar că îți pui mintea la contribuție, dar o vei face într-un mod distractiv. În plus, spontaneitatea, abilitatea vizuală și memoria îți vor fi puse la încercare. Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate pune în dificultate. Crezi că te descurci? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să identifici diferențele: aplauze și felicitări. Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO le va oferi răspunsul. Așadar, cele trei diferențe sunt următoarele: prima este chiar la pantalonii fermierului, care în imaginea de stânga are mai multe dungi jos decât în imaginea din dreapta. A doua deosebire este la copita vacii și asta pentru că în imaginea din stânga, una dintre copite este diferită de cea din imaginea din dreapta. Ultima diferență este la grebla din partea stângă, fiind diferită de cea din dreapta.

Test de logică | Identificați 3 diferențe între fermierii din cele două imagini!
Test de logică | Identificați 3 diferențe între fermierii din cele două imagini!

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul de inteligență, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 – 0 = 81, mutând un singur băț

 

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