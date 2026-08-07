Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 – 0 = 81, mutând un singur băț

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți aduce astăzi un nou exercițiu menit să îți pună la încercare atenția, logica și felul în care interpretezi formele. În fața ta se află o ecuație alcătuită din bețe de chibrit: 6 – 0 = 81.

Desigur, calculul este greșit, iar provocarea constă în a descoperi cum poate deveni corect printr‑o singură mișcare.

Test IQ cu chibrituri

Acest tip de puzzle nu are limită de timp, așa că îl poți analiza în voie. La prima vedere pare fără soluție, însă totul depinde de modul în care privești cifrele și de felul în care un singur băț poate schimba întreaga ecuație.

Regula e simplă: ai voie să deplasezi doar un singur băț, fără să adaugi sau să elimini vreunul. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de exerciții sunt folosite frecvent în testele de inteligență pentru a evalua flexibilitatea gândirii și capacitatea de a găsi soluții neobișnuite.

Corectați 6 – 0 = 81, mutând un singur băț

Dacă ai descoperit deja rezolvarea, bravo. Dacă nu, iată varianta corectă.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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