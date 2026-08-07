Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a rămas însărcinată în secret. Cine a lăsat-o gravidă

În ediția din 6 august 2026 a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, ceremonia focului i‑a readus în fața publicului pe Francesca Sarao și Cristian Pungă, foști concurenți ai sezonului trecut.

Cei doi au revenit în Thailanda pentru a rememora experiența care le-a schimbat relația și parcursul personal.

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Francesca și Cristian au fost primii invitați ai serii, iar revederea cu Radu Vâlcan a venit cu emoții puternice.

„Iată-ne din nou la o ceremonie a focului, de data aceasta una cu totul și cu totul specială”, a spus prezentatorul.

Cristian a recunoscut că întoarcerea în acest context i-a trezit amintiri intense:

„Acum sunt clar mult mai liniștit, aflându-mă lângă soția mea. Dar, da, prin faptul că am venit aici, am retrăit tot ce s-a întâmplat acum un an la Insula Iubirii. Te trec o mie de gânduri”.

Radu Vâlcan a observat schimbarea firească din viața lor:

„Dacă atunci îi spuneai iubita, mai devreme i-ai spus soția. Deci, marele eveniment a avut deja loc”.

Cristian a confirmat evoluția relației:

„Noi la Insula Iubirii am intrat logodiți, am ieșit mai uniți, acum suntem căsătoriți și vom deveni părinți. Așteptăm un bebe”.

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Cei doi au fost surprinși cu imagini nedifuzate până acum, inclusiv secvențe de la momentul în care au devenit soț și soție. Francesca a privit cu lacrimi în ochi filmările de la nuntă, la care au participat foști concurenți și ispite, într-o atmosferă plină de energie.

„A fost o nuntă cu adevărat frumoasă”, a spus aceasta, explicând că experiența din Thailanda i-a ajutat să se prioritizeze și să petreacă mai mult timp de calitate împreună.

În cadrul ediției, s-a aflat și că relația lor este mai solidă ca înainte, iar Francesca urmează să nască în luna octombrie. Cristian a confirmat și sexul copilului:

„Vom deveni părinți în octombrie. O să fie băiețel”.

Un moment sensibil a fost dezvăluirea situației dificile prin care Francesca a trecut după show. Aceasta a povestit că s-a confruntat cu „un val puternic de hate” din cauza deciziei de a rămâne în emisiune, deși Radu îi propusese să plece.

„Oamenii de acasă au văzut diferit situația, s-au gândit că vreau să rămân să mă distrez. Nici nu am vorbit prea mult la momentul respectiv despre ceea ce simțeam, dar cunoscând ce am acasă și știind că acele episoade de plâns s-au mai întâmplat sau certuri în care zicea că a înțeles și într-o săptămână lucrurile erau la fel, atunci pentru mine era clar că nu se schimbă nimic și cu părere de rău, nesiguranță, a fost cea mai bună alegere să rămânem împreună. A fost greu, dar mă bucur că am făcut-o”.

Francesca și Cristian au retrăit emoțiile sezonului 9 și au demonstrat că, în prezent, formează o familie unită și echilibrată. Cristian a rezumat sentimentul lor comun:

„Dragostea noastră a format cele mai puternice bătăi ale inimii: cele ale copilului nostru”.

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