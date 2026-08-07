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Leo Messi a bifat un nou record la Inter Miami! Este cel mai bun marcator din istoria Leagues Cup

De: Simona Vlad 07/08/2026 | 08:30
Leo Messi a bifat un nou record la Inter Miami! Este cel mai bun marcator din istoria Leagues Cup
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Lionel Messi continuă să scrie istorie în fotbalul mondial. Starul argentinian a fost omul meciului în victoria obținută de Inter Miami, scor 4-2, împotriva formației mexicane Atletico San Luis, în debutul ediției 2026 din Leagues Cup. Pe lângă cele două goluri marcate, Messi a devenit și cel mai bun marcator din istoria competiției.

Argentinianul a ajuns la 14 goluri înscrise în Leagues Cup și a stabilit un nou record al turneului care reunește echipe din MLS și Liga MX.

Leo Messi a bifat un nou record la Inter Miami

Inter Miami a început partida cu un șoc: Atletico San Luis a deschis scorul încă din minutul 4, prin David Rodriguez. Răspunsul lui Messi a venit rapid. Doar șapte minute mai târziu, campionul mondial a restabilit egalitatea și a readus echipa americană în joc.

În minutul 26, Telasco Segovia a dus-o pe Inter Miami în avantaj, iar Messi și-a trecut în cont dubla chiar înainte de pauză. Scorul a devenit 4-1 în minutele de prelungire ale primei reprize, după reușita fundașului brazilian Micael. În repriza secundă, mexicanii au redus diferența prin Rafa Llorente, care a stabilit scorul final, 4-2. Pentru Messi, acesta a fost primul meci ca titular după participarea la Cupa Mondială. Cu doar câteva zile înainte, argentinianul evoluase 37 de minute în partida cu Columbus Crew.

Grație dublei reușite împotriva lui Atletico San Luis, Lionel Messi a devenit oficial cel mai bun marcator din istoria Leagues Cup. Argentinianul a ajuns la 14 goluri în competiție și și-a consolidat statutul de legendă a turneului. Messi câștigase deja Leagues Cup în 2023, la scurt timp după transferul la Inter Miami, iar acum își trece în palmares o nouă performanță impresionantă.

Gest impresionant în afara terenului

În ultimele zile, Lionel Messi a atras atenția și printr-un gest de solidaritate. Fotbalistul a donat 80000 de euro pentru reconstrucția zonelor afectate de incendiile devastatoare din vestul regiunii Madrid. Anunțul a fost făcut de președinta Comunității Madrid, Isabel Díaz Ayuso, care i-a mulțumit public starului argentinian.

„Leo Messi a donat 80.000 de euro pentru reconstrucția Sierra Oeste de Madrid. Vreau să-i mulțumesc și să-i spun că locuitorii din Madrid speră să-l primească în curând pentru a-i oferi aplauzele pe care le merită”, a transmis oficialul pe platforma X.

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